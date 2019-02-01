施工封閉1年多 員林大道四段T字路口搶通迎返鄉車潮

2019年02月01日 16:56 中時 謝瓊雲

員林大道四段銜接新137線道的延伸道路T字路口，歷經一年多的施工，上午舉行完工祈福典禮。（謝瓊雲攝）

員林大道四段橋福街口至橋愛街口，原本是彎道，經公所爭取經費後取直成為T字路口。（謝瓊雲攝）

員林大道四段銜接東側新137線延伸道路的T字路口，幾經波折終於完工，員林市長游振雄(中)主持完工祈福典禮，市民代表會多人出席。（謝瓊雲攝）

迎接過年返鄉車潮人潮，員林大道四段T字路口通車了。員林市公所11日舉辦「台76線埔心交流道至員林30米園道北側延伸至縣道137線道路新闢工程」完工祈福典禮，員林市長游振雄強調，會盡快爭取經費完成C段延伸道路的興建，讓員林市交通更暢通。

員林大道通車後，為了解決台1線功垂橋車流過大的壅塞瓶頸，相關單位爭取興建A段與C段延伸道路銜接已完工的B段員林大道四段，A段已縣府工務處施工中，C段由員林市公所完成規畫設計，徵收與工程經費總計逾6億元，仍待中央補助。

員林市公所前年向營建署爭取1200多萬經費，並與縣府各自負擔140萬餘元，先行將員林大道四段橋愛街至橋福街口彎道取直，改為T字路口，前年9月動工後，又因地下管線受阻、變更設計兩度停工，直至上月底才順利完工；包含縣議員曹嘉豪、代表會主席賴東位、副主席張國良和多名代表都出席上午的完工典禮。

游振雄表示，新春期間遊客、返鄉車潮眾多，長達一年多的施工，讓員林大道四段車道限縮，造成附近居民不便，因此決定提前通車便民，年後再完成驗收作業。而延伸至新137線的Ｃ段道路，公所已完成規畫設計，將會加緊腳步、盡快與中央公路總局接洽，全力爭取經費補助，讓工程早日動工。

(中時 )