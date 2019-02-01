施工封閉1年多 員林大道四段T字路口搶通迎返鄉車潮

員林大道四段的T字路口，前年9月動工後，中間因地下管線受阻、變更設計等問題二度停工，直至上個月才順利完工，公所趕在農曆年前通車便民。（謝瓊雲攝）

友善列印
中時
員林大道四段銜接新137線道的延伸道路T字路口，歷經一年多的施工，上午舉行完工祈福典禮。（謝瓊雲攝）
員林大道四段橋福街口至橋愛街口，原本是彎道，經公所爭取經費後取直成為T字路口。（謝瓊雲攝）
員林大道四段銜接東側新137線延伸道路的T字路口，幾經波折終於完工，員林市長游振雄(中)主持完工祈福典禮，市民代表會多人出席。（謝瓊雲攝）

迎接過年返鄉車潮人潮，員林大道四段T字路口通車了。員林市公所11日舉辦「台76線埔心交流道至員林30米園道北側延伸至縣道137線道路新闢工程」完工祈福典禮，員林市長游振雄強調，會盡快爭取經費完成C段延伸道路的興建，讓員林市交通更暢通。

員林大道通車後，為了解決台1線功垂橋車流過大的壅塞瓶頸，相關單位爭取興建A段與C段延伸道路銜接已完工的B段員林大道四段，A段已縣府工務處施工中，C段由員林市公所完成規畫設計，徵收與工程經費總計逾6億元，仍待中央補助。

員林市公所前年向營建署爭取1200多萬經費，並與縣府各自負擔140萬餘元，先行將員林大道四段橋愛街至橋福街口彎道取直，改為T字路口，前年9月動工後，又因地下管線受阻、變更設計兩度停工，直至上月底才順利完工；包含縣議員曹嘉豪、代表會主席賴東位、副主席張國良和多名代表都出席上午的完工典禮。

游振雄表示，新春期間遊客、返鄉車潮眾多，長達一年多的施工，讓員林大道四段車道限縮，造成附近居民不便，因此決定提前通車便民，年後再完成驗收作業。而延伸至新137線的Ｃ段道路，公所已完成規畫設計，將會加緊腳步、盡快與中央公路總局接洽，全力爭取經費補助，讓工程早日動工。

(中時 )

美心春節禮盒躍上「維多利亞港夜… 台灣國際科展複選男女1比1 陳建…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。