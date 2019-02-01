哭號後倒地不起！狄鶯獨子真的把人操爆了…

2019年02月01日 16:52 中時電子報 吳品瑤

孫安佐操爆放火。

孫鵬、狄鶯獨子孫安佐返台後，非但沒低調神隱，反而開啟社群帳號及YouTube頻道，朝著YouTuber身分邁進，最高點擊數突破百萬，也讓人們更加了解他私下真實的面貌，而他除了愛看動漫外，另一個興趣就是健身，今天孫安佐曝光最新影片，竟然真的把人操爆了！

孫安佐今天公布新影片，是跟台灣前10大YouTuber之一的「放火」一起合作，標題直接破題「把放火操到爆」，在開拍之前兩人已比過體能競賽，放火坦言已經累了，然平常訓練有素的孫安佐則說那不過是暖身而已，不難想像之後慘烈的程度。

孫安佐協助白嫩看起來就缺乏運動的放火進行一連串操練背部的重訓，才開始沒多久放火就開始哀號「動不了了」，然孫安佐沒有停手的意思，不斷鼓勵他繼續，重頭戲是緊接著的短時間高強度有氧運動，兩人趴地輪流跳100下，放火到一半已經開始哀號，甚至腿軟倒地，而孫安佐則是平靜地要他「不要坐著」、「站著喘氣」，甚至一度說溜嘴喊他「胖火」，堅持逼他「站起來」完成100下目標，最後放火失去平時的機靈，氣力放盡甚至沒辦法對著鏡頭好好說話，讓網友看了直呼「那個姿勢 那個叫聲」、「安佐練到他快哭」，也笑稱這部片太經典，從標題開始就相當「母湯」。

(中時電子報)