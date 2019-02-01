男女車上過招來真的！ 男遭刺頸身亡女吃殺人罪

2019年02月01日 17:06 中時 陳俊雄

陳姓女子與鄭男在空間狹窄的汽車裡打鬥，陳女持藍波刀與拿著棍棒的鄭男互毆，持刀刺中鄭某頸、胸等部位後，趁隙逃出汽車後跳上行經當地的一部機車後座，雖然鄭某負傷後撞倒機車，才在開車逃離現場時在路旁昏迷送醫不治，但新北地檢署認為陳女持刀朝人身重要部位連續猛刺，具有殺人犯意，1日依殺人罪嫌起訴陳女。

檢方調查，鄭男懷疑先前涉犯毒品案件，是因為陳姓女子向警方告密所致，加上2人又有金錢糾紛，去年7月22日2人相約至泰山中港西路某摩鐵判未果，又將陳女強載到迴龍某加油站。

陳女趁鄭男如廁之際開車逃離，但過不久又被鄭男在泰山明志路義學停車場發現行蹤，鄭男持棍棒由車窗進入車內，並與陳女扭打。

檢方發現，陳女見鄭男闖入車內，持車內原本放置的藍波刀刺向鄭男的頸部、右鎖骨下部、右前胸壁等處，但鄭男仍開車載著陳女離去。

當鄭男開開到明志路、文程路口時，陳女趁機打開車門跳車，並跳上行經當地的一名機車騎士的機車後座，沒想到鄭男見狀竟加油撞倒機車後朝文程路方向逃離，卻在開至文程路121號附近時下車後倒地昏迷，經警消送醫後因失血過多不治。

陳女案發後遭檢方依殺人罪嫌聲請羈押，但新北地院召開聲押庭後評議認為，陳女犯罪嫌疑並非重大，也沒有具體逃亡事實或可能性而裁定當庭釋放。惟檢方調查後認為陳女所刺部位，均為人身重要且可能致死部位，具有殺人犯意，1日依殺人罪嫌起訴陳女。

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(中時 )