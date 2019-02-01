男女車上過招來真的！ 男遭刺頸身亡女吃殺人罪

新北地方檢察署。（圖取自Google Map）

友善列印
中時

陳姓女子與鄭男在空間狹窄的汽車裡打鬥，陳女持藍波刀與拿著棍棒的鄭男互毆，持刀刺中鄭某頸、胸等部位後，趁隙逃出汽車後跳上行經當地的一部機車後座，雖然鄭某負傷後撞倒機車，才在開車逃離現場時在路旁昏迷送醫不治，但新北地檢署認為陳女持刀朝人身重要部位連續猛刺，具有殺人犯意，1日依殺人罪嫌起訴陳女。

檢方調查，鄭男懷疑先前涉犯毒品案件，是因為陳姓女子向警方告密所致，加上2人又有金錢糾紛，去年7月22日2人相約至泰山中港西路某摩鐵判未果，又將陳女強載到迴龍某加油站。

陳女趁鄭男如廁之際開車逃離，但過不久又被鄭男在泰山明志路義學停車場發現行蹤，鄭男持棍棒由車窗進入車內，並與陳女扭打。

檢方發現，陳女見鄭男闖入車內，持車內原本放置的藍波刀刺向鄭男的頸部、右鎖骨下部、右前胸壁等處，但鄭男仍開車載著陳女離去。

當鄭男開開到明志路、文程路口時，陳女趁機打開車門跳車，並跳上行經當地的一名機車騎士的機車後座，沒想到鄭男見狀竟加油撞倒機車後朝文程路方向逃離，卻在開至文程路121號附近時下車後倒地昏迷，經警消送醫後因失血過多不治。

陳女案發後遭檢方依殺人罪嫌聲請羈押，但新北地院召開聲押庭後評議認為，陳女犯罪嫌疑並非重大，也沒有具體逃亡事實或可能性而裁定當庭釋放。惟檢方調查後認為陳女所刺部位，均為人身重要且可能致死部位，具有殺人犯意，1日依殺人罪嫌起訴陳女。

★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品!

(中時 )

大同經營權公司告市場派 涉妨害… 吸毒犯聲請假釋回家過年 高院裁…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。