台灣國際科展複選男女1比1 陳建仁肯定

2019年02月01日 17:31 旺報 李侑珊

2019台灣國際科學展覽會頒獎典禮今(1)日在科教館舉行，今年國內共有121件作品、國外18件作品參賽，最後有56件作品獲獎，其中22件作品共28位學生，將代表台灣參加7項國際科學展覽競賽活動。

副總統陳建仁受邀出席頒獎典禮，他在致詞時提到，今年進入複選的學生，男女比是一比一，證明女性在科學上的表現不輸男性，這次科展進入複選的男女比是一比一，便是最好的證明，台灣也會繼續努力，解決科學上的性別差異，提供性別平等機會。

陳建仁也提到，台灣科展提供青年充分發揮能力的環境，希望在過程中，培養鍥而不捨的研究精神，以及豐富的想像力、創造力、合作精神，這些都是21世紀所需的能力，而作為一個科學家，最重要的是好奇心和堅忍，並期許科學家除了研究，也要促進人類福祉。他祝福所有參加的學生，都能以科展的經驗，朝夢想邁進，在科學創新領域上有很好的成就。

台灣科展評審總召集人林榮耀表示，今年作品比往年學術水準有提升，深度和創意都有突破，甚至有些作品發表在國際期刊，例如數學作品，多件運用高等數學作為研究工具，展現成熟數學能力和潛力。

教育部次長范巽綠表示，台灣科展希望發掘青少年科學人才，讓優秀的年輕人有更豐富的學習資源，深耕基礎研究，進而打造台灣成為一個先進的科技國家。她勉勵年輕學子保持好奇心，運用想像力，面對世界的挑戰。

(旺報 )