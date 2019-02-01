馬國3男子受雇詐騙集團車手 遭逮後被判重刑

2019年02月01日 17:07 中時 羅浚濱

詐騙集團為避免被查也引進「外勞」!3名馬來西亞華人來台後，以日薪擔任提款車手，不到1個月領取多名被害人被騙的1百多萬元，新竹地方法院以違反洗錢防制法及組織犯罪，重判2人應執行有期徒刑4年2個月，1人3年8個月，刑畢驅逐出境。

在馬來西亞賣手機的易姓男子，從微信「來台灣觀光旅遊可以工作」的訊息，讓駱姓賣麵攤販和董姓修車學徒，加入微信參與詐騙集團的提款車手。

3人去年7月16日以觀光名義來台，詐騙集團提供每週1萬元的食宿交通費，指示3人到桃園某處領取內有筆電、提款卡及存摺的包裹，提領被害人匯入的金錢。

有領到詐騙金錢，負責管理及送交？款的易男日領2千5百元，駱男和董男各2千元，3人一路從桃園到新竹20多天，在提款機提領多名被害人被詐的100多萬元，為新竹警方逮獲。

3人在檢方偵查時詳述加入詐騙集團的經過，法官認3人加重詐欺及參與組織犯罪的事證明確，3人雖非詐騙集首腦或核心人物，但擔任提款車手，使詐騙集團逍遙法外，實際獲得詐款，讓被害人難以追償，實應予嚴懲。

法官審酌3人正值青壯，不思正途，甘為詐騙集團吸收，加入犯罪組織擔任車手，判處易男和董男應執行有期徒刑4年2個月，駱男處執行有期徒刑3年8個月，刑畢驅逐出境。

(中時 )