IFOAM亞洲有機青年論壇3月登場 新北開農路、發獎金

第3屆亞洲有機青年論壇參與人員參訪當地食農教育學校。（譚宇哲翻攝）

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亞洲多國共同參與第3屆亞洲有機青年論壇。（譚宇哲翻攝）

國際有機運動聯盟（InternationalFederalofOrganicMovement，簡稱IFOAM）亞洲分會（IFOAMAsia）辦理青年論壇，3月將首度在新北市登場，預計以「先有通路、再開農路」為主題，透過論壇和工作坊交流各國有機農業經驗，新北市府也加碼育成獎金，經甄選入選的國人凡全程參與，便提供每人3萬元獎金。

農業局指出，IFOAMAsia自2016年起開始舉辦有機青年論壇（OrganicYouthForum），第1屆在中國大陸常州、第2屆在中國大陸上海，去年第3屆在菲律賓BisligCity，培訓了來自亞洲十餘個國家、地區達70人以上的有機農業青年工作者，不僅將國際有機農業的概念、策略與趨勢，透過有機青年論壇培力青年，也促成有機農業青年工作者網絡，成為亞洲地區有機農業青年工作者交流平台。

新北市農業局表示，此次亞青有機論壇由新北市府承辦，除了邀請亞洲各國有機領域資深的專家、學者及工作者，與年輕人分享推動有機農業的經驗及生命歷程，創造更多跨世代交流之外，也將台灣推動有機農業行銷的經驗與亞洲各國的有機工作者分享。

為期近一周的論壇及工作坊，以「先有通路、再開農路」為主題，緊扣以消費促進有機生產角度，內容包含三天的有機農業工作坊、國際研討會與2天的現地參訪。

其中，有機農業工作坊全程將以英文進行，共有25個名額提供給台灣的青農、農業相關公部門代表、有機農產通路商及檢驗單位與農業相關工作者報名，新北市府加碼育成獎金，經甄選入選者凡全程參與，即提供每人3萬元獎金，並輔導與會青農加入新北市農業局「友善契作平台」，且有機會再獲得3萬元補助，並代表台灣或新北市出席今年的國際有機農業會議，即日起開始招募。

詳細報名方式請見簡章：https：／／goo.gl／ickrUP（或上綠活館粉絲頁https：／／goo.gl／hwEQqx）活動訊息請洽：亞青有機論壇辦公室0910901250

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