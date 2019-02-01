舉重女將林子琦 禁賽8年聲請停止遭駁回

2019年02月01日 17:13 中時 王己由

台灣舉重女將林子琦，2016年賽外檢測被查出使用禁藥遭禁賽2年。去年解禁後，中華奧會收到「世界反禁藥組織」來函表明不同意減刑，被國際運動仲裁法庭（CAS）追加8年禁賽並取消積分、獎金。林子琦欲參加2020年東京奧運，不滿中華奧會執行禁賽聲處分請停止執行。台北高等行政法院審理認為，本案應由民事法院管轄，行政法院沒有審判權，林子琦聲請停止執行，無權利保護必要，今(1)日裁定駁回。本件可抗告。

裁定理由指出，林子琦聲請本案停止執行前，曾向台北地院兩度聲請定暫時狀態假處分，禁止中華奧會在民事訴訟確定前依運動仲裁法院的裁決，對她為禁賽處分，但都被裁定駁回確定。依這兩次民事裁定理由，北院認定林與中華奧會間，關於執行運動仲裁法院所為禁賽8年裁決的爭議，具有受理訴訟的權限，依民事訴訟法第31條之2第1項規定：「普通法院認其有受理訴訟權限而為裁判經確定者，其他法院受該裁判之羈束。」行政法院應這兩件確定裁判的羈束，不應再認為也有受理本件訴訟的權限，為相歧異的認定。林子琦向行政法院聲請停止執行，無權利保護必要。

有關運動競賽、禁藥管制、禁賽等事務，應認定屬於(國際)私法領域的團體自治活動，與政府機關的公權力行使無關，對私法上團體自治或紀律懲戒處罰的爭議，應由民事法院管轄，行政法院並無審判權。

30歲的林子琦是2014年仁川亞運舉重女子63公斤量級金牌，當時她以抓舉116公斤、挺舉145公斤，總和261公斤成績摘金，還寫下抓舉大會紀錄以及總和世界紀錄。但2016年6月24日在中華奧會的奧運前例行檢查，卻被查出體內含有類固醇，里約奧運不僅沒能出賽，還被中華奧會運動禁藥管制委員會處罰禁賽2年，去年6月23日到期。世界反禁藥組織（WADA）去年初卻來函中華奧會，認為她不是初犯，加上禁藥又是名列在案的違禁物質，不符合減刑條件，要求中華奧會說明。

依照WADA規定，只要是禁藥再犯者，禁賽刑期就得延長至8年，WADA不同意中華奧會說明，一狀告上國際運動仲裁法庭（CAS），CAS審理後，去年11月裁決林子琦禁賽將於2018年11月14日開始執行8年，且從2016年6月24日後迄今所有成績、積分與獎金全部取消。

林子琦為爭權益，除向北院聲請兩次假處分遭駁回，還另提起撤銷訴訟，目前審理中。另林子琦 委任律師向台北高等行政法院聲請停止執行，今(1)日被駁回。

(中時 )