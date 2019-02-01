陸美貿易談判 人民日報評論：把相向而行加緊磋商的勢頭保持下去

2019年02月01日 17:29 中時 藍孝威

陸美貿易磋商結束，中共黨報《人民日報》今天發表評論員「鐘聲」的署名文章稱，雙方重點就貿易平衡、技術轉讓、知識產權保護、實施機制等共同關心的議題以及陸方關切問題進行了坦誠、具體、建設性的討論，取得重要階段性進展。雙方還明確了下一步磋商的時間表和路線圖。這一結果向世界傳遞出正面信號，提升了國際社會對解決中美經貿摩擦問題的信心。

文章指出，陸美兩國元首在布宜諾斯艾利斯會晤中達成重要共識，停止加徵新的關稅，並指示兩國經濟團隊加緊磋商，朝著取消所有加徵關稅的方向，達成互利雙贏的具體協議。此次高級別磋商，就是落實兩國元首共識的具體行動。雙方在磋商中取得的重要共識，符合大陸改革開放大方向，有助於滿足大陸經濟高質量發展和人民美好生活需要，同時也有助於促進美國經濟增長和就業，體現了談判的平等互利原則。

陸美經貿磋商每往前邁進一步，兩國市場的信心就增加一分。前一階段，受陸美經貿摩擦影響，美國一些企業紛紛下調2019年利潤預期。美國市場對經貿摩擦的敏感程度日增，甚至到了一句話、一篇報道都會造成股市震蕩的地步。美國消費技術協會主席加里·夏皮羅曾坦言，對大陸產品增加關稅，讓美科技產業每月額外損失10億美元。這些事實表明，經貿摩擦不符合陸美雙方利益，貿易戰沒有贏家。

陸美經貿磋商取得進展，有助於驅散世界經濟上空的烏雲。年初以來，無論是國際組織的世界經濟展望報告，還是各大媒體對經濟形勢的預測，都把經貿摩擦作為最大不確定性因素之一。世界關注「中美本次談判可能產生什麼結果」，正是因為「這不僅關係到兩國，也影響到世界經濟」。在剛剛結束的達沃斯論壇年會上，陸美經貿爭端成為熱點話題。陸美作為世界前兩大經濟體，各方的普遍期待是中美能盡快以談判解決問題，才能給世界經濟增添更多確定性，共同塑造世界經濟的未來。

陸美經貿摩擦出現以來，大陸進一步深化改革開放的戰略決策絲毫未有動搖，這為包括美國企業在內的各國企業帶來了巨大潛在機遇。大陸穩定的投資環境、較強的配套能力、巨大的消費市場、公平透明的政策仍是吸引全球企業的關鍵因素。過去一段時間，星巴克表示將在大陸新開設600家門店、特斯拉上海工廠項目快速推進等都充分表明瞭美方企業希望抓住大陸下一步發展機遇的真實心態。

風物長宜放眼量。陸美兩國經濟深度交融交流，有些磕磕碰碰很正常，關鍵是兩國以什麼樣的心態看待對方，以什麼樣的方法解決問題。陸美經濟高度關聯，是歷經幾十年形成的，順應了經濟全球化發展的客觀規律，不會以任何人的主觀意志而改變。只要本著相互尊重、平等互利的原則，兩國之間存在的經貿問題完全可以通過協商加以解決。

當前，陸美關係正處重要關鍵階段。下一步，雙方應本著相互尊重、合作共贏的態度，繼續相向而行、加緊磋商，爭取盡早達成對雙方都有利的協議，向兩國人民和國際社會發出積極信號，推動陸美關係健康發展，促進全球經濟穩定增長。

(中時 )