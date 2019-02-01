取締酒駕生力軍! 中市警六分局社區守望相助隊 新春參與協勤

2019年02月01日 17:12 中時 盧金足

台中市政府警察局第六分局執行擴大臨檢及取締酒後駕車路檢勤務時，增加一批里社區守望相助隊參與協勤。（盧金足翻攝）

警方有限，民力無窮！因應新春假期民眾聚餐吃飯機會增多，除了強力宣示「醉不上道」，台中市政府警察局第六分局近期在執行擴大臨檢及取締酒後駕車路檢勤務時，特別增加一批里社區守望相助隊參與協勤，成為警方主動出擊，維護治安的一支生力軍。

台中市警察局第六分局分局長陳武康表示，「加強重要節日安全維護工作」期間，第六分局轄內共有守望相助隊20隊700多人，考量警力有限，特地與轄區各里守望相助隊協調合作，除與警方共同執行臨檢、路檢勤務外，尚於專案期間以「區域聯防」概念與轄區派出所會哨巡簽，增加見警率與綿密巡邏網，強化社區治安，讓民眾安心過好年。

今年度「加強重要節日安全維護工作」自1月28日22時展開，至2月11日24時止，為期15天。第六分局特別規畫在1月24、25、26及31日執行擴大臨檢及取締酒駕路檢時，結合轄區守望相助隊會哨協勤，共同前往治安顧慮場所臨檢及重要路口實施路檢。

警方表示，透過守望相助隊熟悉地區特性與環境背景優勢，在協勤過程時與警方交換治安情資，成為執勤時的一大亮點。

尤其在執行路檢時，常有行經路檢點民眾認出熟識的守望相助隊員，特別搖下車窗打招呼並向執勤警、民力加油打氣，員警也趁機向民眾宣導「加強重要節日安全維護工作」的各項警方服務措施及交通疏導作為，普遍獲得好評。

(中時 )