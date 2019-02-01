蔡正元提設韓國瑜「防磚條款」 吳敦義：送請籌備小組考量

吳敦義(右)今日下午與扮成韓國瑜的藝人郭子乾一同拍攝專訪節目。（楊佳穎攝）

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國民黨總統提名機制未定，國民黨政策會前執行長蔡正元日前則在臉書建議，應將高雄市長韓國瑜當「防磚條款」，看誰跨得過這門檻或至少距離最近，國民黨就給予提名。對此，國民黨主席吳敦義今受訪表示，會當作一個有意義的建議，送請即將成立的初選專案籌備小組去考量，看能不能這樣做。

吳敦義今日下午與扮成韓國瑜的藝人郭子乾一同拍攝專訪節目，會前面對媒體詢問是否要走網紅路線？他強調，這些內容自己完全不知道耶，都是聽幕僚安排，但見到這位最像韓國瑜的好朋友，常常在電視上看到，很心儀他、才華洋溢，且「真的有夠像」，尤其韓國瑜近期又瘦了一點，兩人更像了。

至於今日與「韓國瑜分身」合體，未來是否有機會與韓國瑜攜手2020？吳敦義說，沒辦法去預測未來的事情，只祝福他當選市長後，不管是把市政工作做好，或為全國同胞服務，都會給予祝福；另外，對於前立法院長王金平「我也祝福」，與王也是多年好友，「都祝福，我的心胸是開闊的」。

談到有不少人勸進出戰2020，吳敦義則說，「我覺得時間還早」，現在政府已初步決定總統、立委選舉同日舉行，一定1月就會舉行選舉，距離現在時間大約一年左右，接下來會看過去國民黨在立委、總統合併選舉時，是幾月開始啟動初選機制及提名、定案，會參考過去時程來做決定。

吳敦義還說，過去黨的規矩，其中一項為民調70％、黨員投票30％，而過去也有全民調，被覺得不夠正確，最後召開臨時黨代表大會，將原本結果廢棄，重新做成決定、提名新人選；所以黨本身在實踐的結果上就有好幾個態勢，究竟哪個方法最合適、何時開始啟動，會由一個經中常會通過的專案小組好好考量，過去也已經請智庫就初選事宜先做一些研究，並提報中常會。

(中時 )

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