新北失業勞工子女就學補助即起受理申請

107學年度第2學期失業勞工子女就學補助申請開跑。（譚宇哲翻攝）

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中時

父母失業，不能影響子女教育！新北市107學年度第2學期失業勞工子女就學費用補助，即日起至4月1日受理申請，凡設籍新北市的非自願離職失業勞工，自離職日起至提出補助申請日止未滿6個月且仍未就業，子女就讀國內公、私立大專校院，且申請人及配偶106年度綜合所得總額在148萬元以下者，皆可向勞工局提出申請。

新北市勞工局表示，新北市失業勞工子女就學費用補助額度為公立大專院校1萬2000元、私立大專院校2萬6000元，凡符合本補助申請資格者，同一年內申請補助以一次為限。

申請人只要填妥申請表，並附上最近一次失業認定或非自願離職證明文件影本、在學子女107學年度第2學期學費繳款單（尚未繳款亦可）、金融機構存摺封面、領據，於申請期限內，就近至區公所遞件或郵寄至「新北市板橋區中山路1段161號7樓勞工局」即可。

申請人如為與設籍新北市的市民結婚，且獲准居留，依法在台灣工作的外國人、大陸地區人民、香港或澳門居民，應另檢附居留證影本。

至於日前新北市長侯友宜宣布失業勞工比照軍公教補助額度，透過「補助差額」方式，補助失業1個月以上的勞工子女就學費用，最快在108年學年度實施，屆時子女就讀私立大學的補助可達3萬5800元，公立大學可達1萬3600元。

(中時 )

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