2019年02月01日 18:00 中時電子報 綜合報導

眾所皆知日本OL非常注重外型，無論工作到再晚，肌膚不能乾燥暗沉、妝不能脫，是一種「禮貌」！想讓妝不掉、氣色好，做好保養是關鍵。而讓這些「長時間處於密閉工作環境」的日本女性瘋狂入手的保養夯貨，終於要在台灣上市！這一款以”啵滋啵滋”輕彈於肌膚的碳酸微氣泡，藉由碳酸力深入毛孔，活化肌膚的滲透力，有效提升後續保養品的吸收。

會發出”啵滋啵滋”聲，碳酸氣泡前導保養，必收！

原來，它就是我們超熟悉的資生堂怡麗絲爾系列，最新推出的「怡麗絲爾彈潤前導慕絲」啊~熱烈期待中的C編，先帶大家來認識它的魅力吧！

瞧瞧，光這「碳酸慕絲」泡泡啵滋啵滋深入肌膚的動作，就讓人覺得好療癒吧~資生堂怡麗絲爾系列代言人，也是最會扮演日本OL的女星篠原涼子，在廣告中直接用泡泡慕絲貼合臉頰的「示範動作」，清楚說明了全新「怡麗絲爾彈潤前導慕絲」就該這麼用！而這款已經在日本各大美容論壇上火翻天的獨特前導保養品，除了因為特殊的碳酸氣泡保養而迅速受到矚目，根據C編私下請教資生堂的美容老師，原來這”啵滋啵滋”聲響可象徵著這款產品的強大保養力，厲害就底家哩~

妳是否曾經遇到過保養的停滯期？！像是明明已經搽上各種護膚保養品，可是肌膚卻沒有任何起色？！今後，別再讓妳的保養都白做了喔！想要解決保養的停滯期，除了選出適合自己的保養品之外，也可以在平常的保養程序中，多加一項「前導產品」，讓後續的保養，更有效率地完整吸收。

「怡麗絲爾彈潤前導慕絲」擠出的泡沫慕絲，就是日本女性超愛的「碳酸氣泡」！對於深入滲透毛孔、活化肌膚，碳酸泡泡可是很給力的，而怡麗絲爾這一款全新前導慕絲，更讓細緻碳酸微氣泡搭載「潤透導入機制」，不僅做到上述保養功能，更能提升後續保養品吸收度。所以囉，洗完臉先用它，再用萬千女性追捧的怡麗絲爾系列兩大保養經典－怡麗絲爾彈潤保濕水＋怡麗絲爾彈潤保濕乳，就能親眼見證到肌膚「水玉光」全面迸發的光潤美感！

會發出”啵滋啵滋”聲，碳酸氣泡前導保養，必收！

哪些女性，C編衷心建議妳一定要入手「怡麗絲爾彈潤前導慕絲」，保養+1讓肌膚「水玉光」升級？如果妳常熬夜、睡前喜歡滑手機追劇、愛吃宵夜、或者一忙一累引起肌膚乾燥，導致保養品難以滲透吸收，就算每天按部就班的做足保養，也會因為妳一成不變的保養，使效果打折。現在妳需要適時地為肌膚注入新能量，在早晚保養第一步用怡麗絲爾彈潤前導慕絲的碳酸泡沫加持，促進肌膚滲透力，就能讓停滯期的無光肌膚重生，雙頰將變得更透亮，重新綻放「水玉光」。

另一個一定要昭告天下的讀者福利來了！現在中時電子報將募集50位女性成為這瓶保養夯品試用者，想拿到一整瓶「怡麗絲爾彈潤前導慕絲」正貨，每天早晚讓肌膚保養發出”啵滋啵滋”幸福的聲響、活力的光芒……快填以下報名表格，機會不等人、額滿就很抱歉囉~~

載入中…

一、活動辦法:

1.如有興趣報名《資生堂怡麗絲爾彈潤前導慕絲》美肌精英試用體驗活動，請於2019/2/1(五)~2019/2/15(五)填寫網頁下方報名表。

2.主辦單位將會篩選出的50位美肌精英試用素人，並於2019/2/18以e-mail的方式寄出錄取通知，獲選者將可獲《資生堂怡麗絲爾彈潤前導慕絲正貨》。

3.試用完畢產品者，請於2019/3/4前在個人的facebook或instagram貼文兩百字的產品體驗心得，貼文詳細情形請參閱下方”貼文規則”。

4. FB讚數最高者及IG讚數最高者，將可獲得下一次新品試用資格，主辦單位將於2019/2/18(一) 以e-mail通知得獎者。

二、試用大隊公布日期：

1.公布日期:2019/02/18(一)

2.公布方式:e-mail通知

三、貼文規則:

1.每位試用者需於2019/3/4(一)前貼文在個人的facebook或instagram，並且要設定成”公開”貼文形式，完成貼文後，請將貼文連結寄到信箱: [email protected]。

2.貼文平台:facebook或instagram。

3.貼文形式(圖+文): 200字心得+4張(含以上)圖片。

4.四張圖片拍攝形式為「產品特寫情境照」及「個人與產品合照」，兩種拍攝形式都要提供，共提供四張照片。

5.貼文文章下方請務必加入此段hitchtag「 #中時 #怡麗絲爾彈潤前導慕絲 #水玉光」。

6.如有問題，請洽佟玉琳小姐，聯絡電話0933-538-500。

四、活動需知:

1.主辦單位(中時電子報)將擁有該稿件(文字及圖片)之擁有使用權，並予以決定是否使用於官方網站或其他管道作為產品推廣之用。

2.倘若您因未履行以上相關配合事項，而致專案延宕影響成效，恐將無法繼續參與未來中時電子報所舉辦之任何專案。

3.本活動注意事項載明於活動網頁中，參加者於參加本活動之同時，即同意接受本活動注意事項之規範。如有違反本活動注意事項之行為，主辦單位得取消其參加資格，並對於任何破壞本活動之行為保留相關權利。

4.參加者保證所有填寫或提出之資料均為真實且正確，且未冒用或盜用任何第三人之資料或智慧財產權。如有不實或不正確之情事，將被取消參加資格

5.本活動因故無法進行時，主辦單位有權決定取消、終止、修改或暫停本活動。

6.本活動產品之寄送地址僅限台、澎、金、馬地區。

(中時電子報)