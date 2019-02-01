陸美貿易談判 新華國際時評：落實陸美元首共識，推動磋商繼續向前

2019年02月01日 17:35 中時 藍孝威

1月30日至31日，中共中央政治局委員、國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴帶領中方團隊與美國貿易代表萊特希澤帶領的美方團隊在華盛頓舉行經貿磋商。大陸官媒新華社發表評論文章稱，雙方進行了坦誠、具體、建設性的討論，取得重要階段性進展，並明確了下一步磋商的時間表和路線圖。這一進展是陸美經貿團隊認真落實兩國元首重要共識的結果，表明陸美雙方朝著達成協議的方向又前進了一步。

新華國際時評文章稱，當前陸美經貿磋商處在一個重要關鍵階段。陸美兩國元首阿根廷會晤兩個月來，從元首互通電話到經貿問題副部級磋商，再到本輪高級別磋商，重新回到談判桌前的陸美雙方「談」的意願在上升，互信與共識在增多，讓外界對雙方最終通過平等磋商解決經貿摩擦問題多了審慎樂觀。

貿易戰沒有贏家——陸美經貿摩擦升級10個多月來，雙方對此感受更深刻。貿易戰傷害了包括陸美經貿交往在內的全球經貿關係，衝擊了全球價值鏈和國際分工體系，引發國際金融和大宗商品市場劇烈波動，並加劇世界經濟增長的不確定性。陸美推動磋商繼續向前，不僅符合兩國人民和業界利益，也是國際社會的共同期盼，對於維護全球經濟增長、穩定金融市場具有重要意義。

作為世界最大的兩個經濟體，陸美之間存在經貿分歧和摩擦是正常的。有問題不可怕，關鍵雙方要有誠意共同努力解決問題，而不要被問題牽著鼻子走。

此次華盛頓磋商中，雙方討論了貿易平衡、技術轉讓、知識產權保護、非關稅壁壘、服務業、農業、實施機制以及陸方關切問題，這種直面「硬骨頭」的坦誠磋商態度傳遞一個積極信號——溝通越坦誠、深入，解決分歧矛盾的希望就越大。

對大陸而言，無論陸美經貿磋商結局如何，應對各種不確定性最好的方式就是辦好自己的事情，向內求得力量，向外求得共贏。當前大陸經濟發展仍面臨一些風險挑戰，實現高質量發展關鍵還要按照既定節奏推進更高水平對外開放、更大力度深化改革。

無論是陸方在此次磋商中提出將擴大自美農產品、能源產品、工業製成品、服務產品進口，還是近期最高人民法院知識產權法庭揭牌、外商投資法草案通過人大常委會二審等實際行動，都是為了更好滿足大陸經濟高質量發展和人民美好生活需要，也將大陸機遇與世界共享。

距離3月1日磋商期限還剩不到1個月時間，前期進展只是階段性成果，後續更關鍵的磋商即將展開。陸美合則兩利，鬥則俱傷，落實好兩國元首共識、解決好經貿分歧，對中美是雙贏，對全世界是共贏。

下一階段，陸美雙方應抓住關鍵窗口期乘勢而上，在兩國元首共識指引下，本著相互尊重、合作共贏的態度繼續相向而行、加緊磋商，最大程度尋求彼此利益的最大公約數，以更大誠意和行動增進互信、擴大共識、管控分歧、促進合作，盡早達成對雙方都有利的協議，更好造福陸美兩國人民和全世界人民。

(中時 )