日本爸爸來台畫癌逝女兒生前點滴 將改編電影

2019年02月01日 17:32 中時 許文貞

藤井克之跟隨女兒的腳步來台，畫下女兒生前居住的大坪林巷弄。（藤井克之提供）

藤井小百合（左）2012年在台灣找到工作、定居，和朋友們到十分遊玩，沒想到隔年卻因罹癌必須離開台灣，2016年過世時年僅32歲。（藤井克之提供）

藤井克之跟隨女兒的腳步來台，畫下女兒曾經生活的台灣風景。（藤井克之提供）

去年來台畫下癌逝女兒生前足跡、舉辦墨彩畫展的日本爸爸藤井克之的故事，經由本報獨家披露，引起廣大迴響，即將在台改編成電影。藤井克之在臉書上公布消息，表示完全料想不到台灣的電影公司決定製作一部以藤井一家故事為原型的電影，「台灣，醫治了在日本心靈疲倦的女兒。接著，台灣，也安慰了痛失女兒的我們一家。」

牽猴子整合行銷負責人王師表示，目前已正式取得授權，將負責電影後續的改編、製作與發行。他表示，藤井克之對電影只有一個要求，「他來台畫畫的過程中，聽到許多曾經與女兒往來的朋友，告訴他女兒生前的故事。因此希望電影中女兒名字維持本名『藤井小百合』，這是他作為父親唯一的心願。」

去年7月，藤井克之在台北田園城市生活風格書店展出一系列墨彩畫，主題是女兒藤井小百合在乳癌前在台灣曾經生活、旅行經過的風景，經由媒體報導，獲得廣大迴響。藤井克之自2017年起多次來台，走訪台北大坪林、龍山寺、迪化街、台南窄門咖啡等地，透過繪畫療癒了失去女兒的傷痛，也拼湊出女兒生前的足跡。

藤井克之在採訪中表示，小百合自15歲起受憂鬱症所苦，25歲第一次到台灣旅遊，就愛上了台灣，2012年到台北定居，在補習班教日語，「她在台灣住下之後，憂鬱症一次都沒有發作過，容光煥發，我想那應該是她此生最幸福快樂的時刻了。」

然而隔年小百合卻檢查出罹患乳癌第三期，決定回日本治療，2016年因病過世。藤井克之一度十分消沈，在朋友勸說之下，帶著相機和畫筆來到台灣，一一記錄女兒走過的風景，「我想透過這個方式，了解女兒對台灣的感動。我走過她走的路，品嚐她吃過的食物，我畫的全部都是她生活、旅行過的地方。」

王師表示，去年看到畫展相關報導後深受感動，和藤井克之接洽，表達改編成電影的意願，「不只是台灣和日本有很深的情感連結，我們也能透過藤井克之這樣外來者的視角和藝術，跟著他和小百合的腳步，重新看見台灣。」

(中時 )