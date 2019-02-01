日本爸爸來台畫癌逝女兒生前點滴 將改編電影

日本墨彩畫家藤井克之的女兒藤井小百合在癌症過世前久居台灣當日文老師，女兒過世後，藤井藤井克之數次來台旅行，追隨女兒腳步，將女兒曾經看見的風景化為插畫，去年7月在台灣舉辦藤井小百合紀念畫展。（陳君瑋攝）

友善列印
中時
藤井克之跟隨女兒的腳步來台，畫下女兒生前居住的大坪林巷弄。（藤井克之提供）
藤井小百合（左）2012年在台灣找到工作、定居，和朋友們到十分遊玩，沒想到隔年卻因罹癌必須離開台灣，2016年過世時年僅32歲。（藤井克之提供）
藤井克之跟隨女兒的腳步來台，畫下女兒曾經生活的台灣風景。（藤井克之提供）

去年來台畫下癌逝女兒生前足跡、舉辦墨彩畫展的日本爸爸藤井克之的故事，經由本報獨家披露，引起廣大迴響，即將在台改編成電影。藤井克之在臉書上公布消息，表示完全料想不到台灣的電影公司決定製作一部以藤井一家故事為原型的電影，「台灣，醫治了在日本心靈疲倦的女兒。接著，台灣，也安慰了痛失女兒的我們一家。」

牽猴子整合行銷負責人王師表示，目前已正式取得授權，將負責電影後續的改編、製作與發行。他表示，藤井克之對電影只有一個要求，「他來台畫畫的過程中，聽到許多曾經與女兒往來的朋友，告訴他女兒生前的故事。因此希望電影中女兒名字維持本名『藤井小百合』，這是他作為父親唯一的心願。」

去年7月，藤井克之在台北田園城市生活風格書店展出一系列墨彩畫，主題是女兒藤井小百合在乳癌前在台灣曾經生活、旅行經過的風景，經由媒體報導，獲得廣大迴響。藤井克之自2017年起多次來台，走訪台北大坪林、龍山寺、迪化街、台南窄門咖啡等地，透過繪畫療癒了失去女兒的傷痛，也拼湊出女兒生前的足跡。

藤井克之在採訪中表示，小百合自15歲起受憂鬱症所苦，25歲第一次到台灣旅遊，就愛上了台灣，2012年到台北定居，在補習班教日語，「她在台灣住下之後，憂鬱症一次都沒有發作過，容光煥發，我想那應該是她此生最幸福快樂的時刻了。」

然而隔年小百合卻檢查出罹患乳癌第三期，決定回日本治療，2016年因病過世。藤井克之一度十分消沈，在朋友勸說之下，帶著相機和畫筆來到台灣，一一記錄女兒走過的風景，「我想透過這個方式，了解女兒對台灣的感動。我走過她走的路，品嚐她吃過的食物，我畫的全部都是她生活、旅行過的地方。」

王師表示，去年看到畫展相關報導後深受感動，和藤井克之接洽，表達改編成電影的意願，「不只是台灣和日本有很深的情感連結，我們也能透過藤井克之這樣外來者的視角和藝術，跟著他和小百合的腳步，重新看見台灣。」

(中時 )

會發出”啵滋啵滋”聲，碳酸氣泡前… 寶璣表好時尚法國皇室御用展現法…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。