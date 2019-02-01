神力女超人真的來了 跨海力推洪麗萍

2019年02月01日 17:19 中時電子報 綜合報導

金門立委補選選情激烈，為此，國民黨徵召的候選人洪麗萍，特別邀請在韓國瑜選前之夜爆紅的許淑華委員前來助陣，期望能夠使選情加溫。

許淑華委員在九合一大選後人氣水漲船高，神力女超人的裝扮至今仍讓民眾印象深刻，今日中午，許淑華委員別於神力女超人的性感穿著，一身勁酷黑色套裝登場。為了迎接許淑華跨海相挺，洪麗萍也準備了一桌金門小吃歡迎，並一同開直播介紹金門美食，楊鎮浯縣長也在百忙之中抽空前往。席間，楊鎮浯縣長還虧許淑華，雖然臉蛋漂亮，身材很好，但她對吃實在很有辦法，現場引起一陣哄堂大笑。許淑華也稱讚金門的美食很有特色。

直播結束後，雙方召開記者會，在記者會中，洪麗萍表示，非常榮幸能夠代表國民黨參選金門立委，未來若當選，在立院黨團的協助，以及與縣府的密切配合下，對於推動修正離島建設條例，以及兩岸間的新四通，麗萍都非常有信心，中央地方將協力為金門鄉親爭取最好的福利。許淑華委員則感性地認為，洪麗萍當初以大局為重，為了縣長選舉放棄連任機會，是個黨性非常堅強的人，再加上從議員到議長，政績鄉親有目共睹，值得背書，希望金門民眾給麗萍一個機會，讓麗萍有機會成為我的同事。因為年節將近，活動也安排了發放福袋，許多民眾爭相與許淑華及洪麗萍合照留影，甚至有民眾直呼許淑華比電視上更漂亮，能在新年拿到這個福袋就是最好的祝福。

來到金門，洪麗萍及楊鎮浯縣長也陪同許淑華參訪金門最重要的產業─金酒公司，雙方在閒談中也提到了此次前往福建交流，大陸對於金酒銷售的正面回應，希望未來許淑華委員能夠協助金門的立委，一起爭取中央政策配合，讓金酒走得更遠。

此次金門立委補選，有六組候選人登記，選情空前激烈，在金門選民結構始終以國民黨為大宗，綜合考量下，國民黨徵召前議長洪麗萍出線，雖然陳玉珍脫黨參選來勢洶洶，但在黨中央和立院黨團的協助下，以及接下來其他天王級助選員的登場，洪麗萍選情仍然一片看好。

(中時電子報)