廣達國際文化大使 越南留學生黎公富奪首獎

「2018廣達國際文化大使」甄選頒獎典禮，各國留學生、入圍者合影。(圖／廣達基金會提供)

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中時電子報
劉峻谷

廣達文教基金會昨天(31日)舉行「2018廣達國際文化大使」甄選頒獎典禮，越南留學生黎公富(Cong Phu Le)從百名競爭者中奪下首獎，巴拉圭學生陸薇安拿下最佳推廣獎，巴西的丹尼斯獲得最佳執行獎，最佳創意獎得主是從波蘭來的陳偉思。

2018年「廣達國際文化大使」獲獎名單。

廣達文教基金會執行長徐繪珈在頒獎典禮中表示，台灣教育雖然普及但仍有城鄉差距，尤其資源匱乏的偏鄉更為明顯，偏鄉的孩子可能一生都無法出國或者有機會接觸外國人，國際文化大使進駐校園交流，就是要讓這些孩子能親身接觸而開拓視野，外籍學生也會因不同的生活體驗而對台灣有更多更深的認識，此外，他們還會藉社群媒體把交流中的所見所聞介紹給外國友人，這就是舉辦國際文化大使甄選一舉數得的意義。

徐繪珈表示，2018年廣達國際文化大使甄選，吸引上百位外籍留學生熱烈響應。經過初、複審進入決選的十五名入圍者，分別來自美國、日本、南韓、俄羅斯、波蘭、巴西、巴拉圭和越南八個國家。他們被分派在十五個縣市、十五所偏遠學校執行交流任務，入圍者必須達成學校提交的任務考驗，全程必須以華語和學生、老師進行深度交流。

徐繪珈說，每位入圍者各出奇招，無不使盡渾身解數，巴拉圭來的陸薇安(Viviana Ruiz)組織成一支龐大的聯合國應援團，設計各種活動關卡；美國的林德松(Conor Dunham )則全家總動員，找來了家人一起來台出任；俄羅斯的白詩雅(Kseniia Barchukova)和韓國的梁智恩(Jieun Yang)也都有支持的啦啦隊一塊並肩作戰，更多是單刀赴會的快樂大使，這些入圍者紛紛拿出異國舞蹈、音樂、戲劇、傳統民俗、家學武術、特色料理等絕活，把任務執行得熱鬧繽紛。

其中，獲得本屆「首獎」殊榮的越南學生黎公富(Cong Phu Le)，任務執行前後充分與校方仔細溝通，執行過程讓校園師生瞭解越南、台灣的文化與教育差異，執行力好，能掌握學生學習狀況，具備教師風範，加上教學設計、課程安排等詳實任務提案和認真紮實的結案報告，為他贏得了評審一致的青睞。

得到最佳推廣獎的陸薇安，展現出純熟的人脈技巧，她組織聯合國應援團和她一起執行任務，結合社區資源讓學校、社區一同參與交流，精心規畫的各種遊戲都融合了母國巴拉圭文化，注重準確到位，每種課程都親自操作，這些都為她增加不少分數。

來自巴西的丹尼斯(Denis Delgado Kikumoto Gracia)，從生活面向導入課程，讓孩子對巴西不僅只有體育活動的認識，還有拉美民族熱情的人文風情，溫暖而細心的執行細節，讓孩子打開不同的眼界而獲得最佳執行獎。

最佳創意獎得主的是從波蘭來的陳偉思(Bartosz Czerwinski)，他巧妙地把波蘭藍莓優格餃子對照台灣肉餡水餃，帶孩子邊做邊吃邊比較，讓孩子從飲食特色中體會文化差異，同時在異國教學體驗下快速了解波蘭的文化特色。

這一屆的頒獎典禮不同於往常，選在一家溫馨的咖啡館裡舉辦，現場除了十五位入圍的國際文化大使之外，參與執行活動的十五所學校校長及代表，多所大學華語中心負責人，以及教育主管機關教育部國際司參事邱玉蟾、巴拉圭駐台參事Carlos Vidal Pintos、主辦單位廣達文教基金會執行長徐繪珈等將現場氣氛烘托得宛如一場國際派對。

(中時電子報)

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