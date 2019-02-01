合體韓國瑜分身 吳敦義被問「吳韓配」這樣答

擅於模仿的藝人郭子乾再度扮成高雄市長韓國瑜，1日下午訪問吳敦義，促成另類「吳韓會」。（潘維庭攝）

友善列印
旺報

國民黨主席吳敦義1日下午接受藝人郭子乾的網路節目訪談，郭子乾再度變裝戴頭套，化身高雄市長韓國瑜，記者問吳是否可能與韓國瑜「攜手2020」時，吳敦義僅答，沒辦法預測未來的事情，只是祝福他當選市長後，去年12月25日就任，不管是把市政做好，或是為全國同胞服務，「我都給予祝福」。

被問到前立法院長王金平可能年後也會有宣布參選的動作，吳敦義答，「也是祝福他，因為金平兄也是我多年好友，都祝福，我的心胸是開闊的。」

吳敦義也再被問到自己可能何時宣布下一步動作，是否時間太遲。吳答，時間還好，現在政府初步決定，總統和立委選舉仿照前例，同一天舉行。2020年2月1日前新一屆立委要選出，因此1月就會大選，距離現在一年左右。

吳敦義強調，過去中國國民黨在立委和總統一起選舉時，是幾月開始啟動初選機制、幾月提名定案，會參考時程，作為決定。

在談到黨內初選機制時，吳敦義表示，過去黨裡頭有些規矩，沿用過的，如民調70％、黨員投票30％，過去在實踐結果上，也有用過全民調，卻又覺得全民調不夠正確，再召開臨時黨代表大會，把原來產生的人選又廢棄，六、七百位出席代表作成決定，提名新人選。因此，黨本身實踐上就有好幾個態勢，究竟採用哪個方法最合適、什麼時候啟動，會經由中常會通過的專案小組好好考量，先前已經請智庫研究初選事宜，再提報中常委。

(旺報 )

遲來的「大紅包」北埔2村長一次… 國民黨內拱韓國瑜選總統 王金平…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。