合體韓國瑜分身 吳敦義被問「吳韓配」這樣答

2019年02月01日 17:33 旺報 潘維庭

國民黨主席吳敦義1日下午接受藝人郭子乾的網路節目訪談，郭子乾再度變裝戴頭套，化身高雄市長韓國瑜，記者問吳是否可能與韓國瑜「攜手2020」時，吳敦義僅答，沒辦法預測未來的事情，只是祝福他當選市長後，去年12月25日就任，不管是把市政做好，或是為全國同胞服務，「我都給予祝福」。

被問到前立法院長王金平可能年後也會有宣布參選的動作，吳敦義答，「也是祝福他，因為金平兄也是我多年好友，都祝福，我的心胸是開闊的。」

吳敦義也再被問到自己可能何時宣布下一步動作，是否時間太遲。吳答，時間還好，現在政府初步決定，總統和立委選舉仿照前例，同一天舉行。2020年2月1日前新一屆立委要選出，因此1月就會大選，距離現在一年左右。

吳敦義強調，過去中國國民黨在立委和總統一起選舉時，是幾月開始啟動初選機制、幾月提名定案，會參考時程，作為決定。

在談到黨內初選機制時，吳敦義表示，過去黨裡頭有些規矩，沿用過的，如民調70％、黨員投票30％，過去在實踐結果上，也有用過全民調，卻又覺得全民調不夠正確，再召開臨時黨代表大會，把原來產生的人選又廢棄，六、七百位出席代表作成決定，提名新人選。因此，黨本身實踐上就有好幾個態勢，究竟採用哪個方法最合適、什麼時候啟動，會經由中常會通過的專案小組好好考量，先前已經請智庫研究初選事宜，再提報中常委。

(旺報 )