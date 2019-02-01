控華航毀約挑釁 機師工會不排除春節罷工

2019年02月01日 17:47 中時 陳祐誠

桃園機師工會去年取得罷工權，與長榮、華航協商1個月後，去年8月30日雙方同意休戰，並達成1年內完成協商的共識。但機師工會日前指控華航片面毀約且寸步不讓，今召開臨時會員代表大會，全數通過重啟罷工，更不排除春節發動罷工。

機師工會聲明如下：

機師職業工會華航分會在去年7月起，因改善過勞航班等訴求舉行罷工投票，取得合法罷工權後，雖然隨後在桃園市政府折衝下，於8月底與華航資方達成初步協議，工會同意保留多數訴求於往後1年內協商完畢。

然而，自去年7月罷工投票起，華航資方就不斷挑釁，以各種手段威逼飛行員簽下破壞罷工行動之承諾書。工會原本尚且期望華航資方在簽署暫時和平協議後，回歸勞資互信正軌、履行誠信協商義務，只是，過去半年來，華航資方不但處處杯葛協商進度，日前連去年在市長鄭文燦見證下，白紙黑字簽下的協議承諾都翻臉不認，公然毀約；最惡劣的是，華航公司對於工會所高度重視與堅持的改善疲勞航班、增派人力訴求，更是寸步不讓，甚至反嗆「哪個行業不會累？」完全無視過勞可能造成的飛航安全問題！

對於華航資方打壓在前、毀約在後，刻意杯葛協商的惡劣行徑（皆有鐵證），機師工會自認已窮盡一切可能尋求理性和平溝通協商之可能，日前透過對華航全體會員機師進行「意向調查」，工會會員中84％華航機師表態：「要求工會堅持罷工爭議之立場，必要時願意參與重新啟動之罷工等爭議行動。」

工會於今日下午1點召集臨時會員代表大會中，出席之會員代表無異議通過決議：正式重啟罷工行動！罷工形式、規模與發動之時間點等細節，授權理事會進一步規劃後近日宣布。

此外，工會同時要求：交通部與華航公司，必須立即追究責任，撤換過去主導勞資協商卻公然毀約、極盡挑釁能事的公司高層主管！

工會補充，華航公司至今面對輿論避重就輕不敢承認片面毀約的事實，真相是，1月16日在缺乏官方代表出席下，資方試圖以金錢衡量飛安，而對於工會最為重視之疲勞航班改善調整置之不理。此外，去年8月底勞資雙方達成協議中之2項核心訴求，其中一項「勞動條件之變更需與工會事前協商」，但華航資方在去年投票日期間，在完全未告知工會的情況下，單方面調整、刪減投票日出勤之給薪方式。資方的態度已將去年八月底的勞資協議視為毫無拘束力之具文。

工會強調，既然華航資方連在桃園市長與勞動局長見證下所簽下的協議，都能夠任意毀約、完全不當一回事，勞資雙方誠信協商的基礎，在華航資方踐踏下早已蕩然無存。基於此，倘若繼續要求工會仍須遵循協議、續行協商，實已無任何期待之可能性。是以經會員代表大會同意，機師工會正式重啟華航分會之罷工準備程序、不日內發動罷工。而所有今日出席工會今日會議的會員代表們，為了表達支持工會重啟罷工的決心，在會議最後，集體簽下支持日後爭議行為的書面承諾書，並將積極投入配合工會後續各項罷工之準備工作。

(中時 )