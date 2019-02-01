砂石業者盜採土2萬6560立方公尺 比世界盃足球場還大

台中市刑大偵8隊指出，砂石業者陳嫌，於運輸混凝土、鋼筋等進料作業時，利用黃昏及夜間時段，乘機盜運砂石販售，因該處地處偏僻，不易被人發覺，合法掩護非法。（張妍溱翻攝）

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圖為陳嫌盜採砂石空拍圖。（張妍溱翻攝）

陳姓砂石業者利用承攬苗栗縣一處堤防工程，盜採交界大安溪達觀段河床土方約2萬6560立方公尺，運出販售，台中市刑大偵8隊長期蒐證日前收網，逮捕陳嫌及挖土機、砂石車司機等6名犯嫌，查扣贓證物，警詢後依竊盜罪、違反水利法等罪嫌，移送偵辦。

警方指出，大安溪「士林堤段加強保護工程」在苗栗縣泰安鄉士林村，由45歲李姓女子的營造公司得標承包，69歲陳姓砂石業者為該公司協力廠商，所挖取土方及工程用砂石，均放置於陳的砂石場堆置區。

根據了解，陳嫌於運輸混凝土、鋼筋等進料作業時，利用黃昏及夜間時段，乘機盜運砂石販售，因該處地處偏僻，不易被人發覺，合法掩護非法；經警方漏夜跟監滿載砂石的曳引車運送路徑，發現盜採的砂石，均售予66歲潘姓負責人所經營的砂石公司。

警方日前在和平區士林壩下方約1．5公里處（大安溪河床）查獲陳嫌的砂石公司所屬挖土機、砂石車「摸黑」盜採砂石，當場逮捕陳嫌等人，查扣做案機具，交由第三河川局扣押，並將疑似涉案的挖土機、砂石車駕駛、會計等人一併移送偵辦。

台中市刑大偵8隊說，遭盜採土方約2萬6560立方公尺，約長200公尺、寬50公尺，比1個世界盃足球場還大。在政府實施「採售分離」防堵盜採砂石機制後，鮮少發生；陳嫌為獲取暴利，盜挖河床砂石，破壞生態及水土保持。

(中時 )

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