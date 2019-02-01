陳英鈐轉任台彩董事長？ 貼文者造謠送辦裁不罰

2019年02月01日 17:53 中時 王己由

去年11月24日的「九合一」選舉綁公投，造成選務大亂，引發強烈民怨，選後時任中選會主委陳英鈐隔天請辭獲准，詹姓女子被警方查獲，在臉書轉貼「中選會主委『陳應鈐』轉任台彩董事長…民進黨的負責任原來是更多的利頭」等內容，認定在網路造謠，依違反社會秩序維護法移送台北簡易庭裁罰。法官認為詹女是對特定對象的評論，無法認定會使聽聞者產生畏懼或恐慌等負面心理，裁定不罰。

去年九合一選舉後，時任中選會主委陳英鈐請辭，成為民進黨敗選，第一批下台的官員。當時在他請辭獲准後，網路上和line等通訊軟體，就一再有民眾轉傳類似本案的言論，詹女率先被以「造謠」送辦，但法院顯然不買帳。

台北市警局松山分局，移送詹女的不法亊實，指她在去年11月28日傍晚5時48分許，在不詳地點用手機連結網路於臉書轉貼「援例護主有功，定有好處獎賞?又要作弊了，買台彩是傻瓜?中選會主委『陳應鈐』轉任台彩董事長…民進黨的負責任原來是更多的利頭」等語。認為她涉嫌違反社維法第63條第1項第5款「散佈謠言，足以影響公共安寧」，移請台北簡易庭審理。

法官審理認為，詹女雖有散佈移送的貼文內容，但依卷內資料，無法證明她在發表時，明知為不實事實，故意散發傳佈於公眾。散布內容雖有進一步批評陳英鈐及民進黨等負面評論，然這些言論是針對特定對象的評論，也難認定內容會使聽聞者產生畏懼或恐慌等負面心理，而有影響公共安寧之情。難認定與社維法第63條第1項第5款規定的構成要件相符，裁定不罰。本件可抗告。

(中時 )