陳英鈐轉任台彩董事長？ 貼文者造謠送辦裁不罰

時任中選會主委陳英鈐。(圖／中時資料照)

友善列印
中時

去年11月24日的「九合一」選舉綁公投，造成選務大亂，引發強烈民怨，選後時任中選會主委陳英鈐隔天請辭獲准，詹姓女子被警方查獲，在臉書轉貼「中選會主委『陳應鈐』轉任台彩董事長…民進黨的負責任原來是更多的利頭」等內容，認定在網路造謠，依違反社會秩序維護法移送台北簡易庭裁罰。法官認為詹女是對特定對象的評論，無法認定會使聽聞者產生畏懼或恐慌等負面心理，裁定不罰。

去年九合一選舉後，時任中選會主委陳英鈐請辭，成為民進黨敗選，第一批下台的官員。當時在他請辭獲准後，網路上和line等通訊軟體，就一再有民眾轉傳類似本案的言論，詹女率先被以「造謠」送辦，但法院顯然不買帳。

台北市警局松山分局，移送詹女的不法亊實，指她在去年11月28日傍晚5時48分許，在不詳地點用手機連結網路於臉書轉貼「援例護主有功，定有好處獎賞?又要作弊了，買台彩是傻瓜?中選會主委『陳應鈐』轉任台彩董事長…民進黨的負責任原來是更多的利頭」等語。認為她涉嫌違反社維法第63條第1項第5款「散佈謠言，足以影響公共安寧」，移請台北簡易庭審理。

法官審理認為，詹女雖有散佈移送的貼文內容，但依卷內資料，無法證明她在發表時，明知為不實事實，故意散發傳佈於公眾。散布內容雖有進一步批評陳英鈐及民進黨等負面評論，然這些言論是針對特定對象的評論，也難認定內容會使聽聞者產生畏懼或恐慌等負面心理，而有影響公共安寧之情。難認定與社維法第63條第1項第5款規定的構成要件相符，裁定不罰。本件可抗告。

(中時 )

砂石業者盜採土2萬6560立方公尺 … 「不介意姊弟戀」男蟲結四次婚！…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。