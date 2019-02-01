台中鳥日子 慢活旅行放空自我

2019年02月01日 18:25 中時 徐力剛

挑高大廳採光充足，特殊清水模混凝土設計充滿時尚工業風。（圖片提供／承億文旅）

「雲浪書房」提供旅人專屬閱讀空間，午後時光來此享受專屬靜謐園地。（圖片提供／承億文旅）

HaveaniceDAY＋牆面使用板手、老虎鉗、十字鎬等裝飾，創造獨特風格。（圖片提供／承億文旅）

「綠繡眼雅緻房」空間簡潔大方，提供旅人絕佳入住體驗。（圖片提供／承億文旅）

繽紛色彩的「夢話之牆」繪有52國語言夢語，帶領旅人追夢去。（圖片提供／承億文旅）

初入社會的妳，每日被朝九晚五工作追趕著，有多久沒與閨蜜歡聚取暖，趁著假期來到台中悠然享受在地美食，入住時尚設計旅店「承億文旅-台中鳥日子」，親身體驗中台灣的慢活步調。

鄰近勤美商圈的「台中鳥日子」地理位置極佳，旅店以「鳥」為靈感發想，象徵旅人崇尚無拘無束精神，外觀仿鳥籠設計，大量運用幾何線條裝飾，充滿現代時尚感；走入大廳，陽光沿高20公尺「挑空天井」輕輕灑落，與灰色清水模相互交映，迷幻光影效果令人著迷，彩色的「夢話之牆」由夢話構築，匯集52國語言，期許旅人能在此找到專屬自我夢想，跟隨夢想去旅行。

迎接台中花博盛況，同步推出「鳥語花香·花博專案」，即日起至4月30日，內含花博門票、接駁與住宿3大亮點，外出旅行更便利；此次台中鳥日子攜手Uber合作，提供單趟接送服務（旅店到會場），為旅客節省等待時間，好友相約前往花博，感受萬紫千紅花卉之美，留下瑰麗倩影足跡，晚間入住綠繡眼雅緻房或孔雀家庭房乙晚，為一天畫上完美休止符，雙人入住價2999元起、四人房型最低售價4699元起，最低下殺47折。

全館9層樓建築，設有72間房間，延續鳥為主軸精神，分別以白文鳥、綠繡眼、畫眉鳥、孔雀及帝雉為5種房型命名，其中「綠繡眼雅緻房」6坪空間舒適宜人，風格俐落大方，綴以台中知名景點照片裝飾，讓旅客細細品味城市的獨特記憶。針對知性的旅人，大廳「雲浪書坊」提供一處安靜空間，雲浪起伏的書櫃擺滿各式書籍，囊括旅遊散記、藝文小說及創意繪本等，為心靈充飽電。疲憊時想放空自我，台中鳥日子是個好選擇，日子鳥鳥地過，旅行，就瀟灑地走吧。

(中時 )