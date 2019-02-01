海邊出現這種魚 日網民憂地震海嘯將至

日本富士縣漁民近一周內連續發現3條皇帶魚，令許多網民憂心恐有海嘯或地震將至。（示意圖／達志影像）

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中時電子報

日本近期恐有地震海嘯發生？日本富士縣漁民近一周內連續發現3條皇帶魚，讓日本網民不禁聯想起2011年311大地震時也曾在海岸發現多條皇帶魚，憂心恐有海嘯或地震將至。

根據南華早報1日報導，富山縣漁民在28日的北海岸，發現長達4公尺的皇帶魚。當時這條皇帶魚已經死，隨後被送往鄰近的水族館進行研究。而9天前，同樣在富山縣，當地漁民也發現2條已死掉的皇帶魚。

皇帶魚之所以會讓日人憂心，主因出於2011年311海嘯前夕，日本北部海岸線曾發現20條皇帶魚的蹤跡，隨後發生地震及海嘯，摧毀部分福島核電廠。現今僅在一周內就發現3條皇帶魚，日網民紛紛發文擔憂恐會有新一波的地震海嘯襲擊當地。

皇帶魚又俗稱「地震魚」，日本漁民更稱之為「龍宮使者」，據悉這稱號與重大災難訊息有關。在歷史上，由於牠們平時生存於深海中，故捕獲皇帶魚的紀錄很少，但有傳言指出只有當地質出現大變動時，皇帶魚才可能游到淺水區避難，也因此有人將其視為地震前兆。

專家表示，目前並沒有確實證據證明皇帶魚與地震之間的關聯，但科學家承認牠們確實有可能有感受到天然災害的能力。英國安格里亞魯斯金大學（Anglia Ruskin University）動物學講師格蘭特（Rachel Grant）表示，「在地震前夕，地殼岩石會釋放帶電粒子，引發一系列化學反應，如帶電粒子將水分子變成過氧化氫，動物生活環境因此改變，使動物被迫移動」，如此，可解釋動物為何可感受到地震到來

不過日本地質學教授荒牧鎮雄（Shigeo Aramaki）認為不必如此憂心，並表示「在近期數周內，我並沒有見到地殼活動增加的報告」。

(中時電子報)

文章來源：Japan earthquake, tsunami fears heighten after oarfish sightings but scientists say it’s not a bad omen

文章來源：Tsunami fears in Japan after deep-sea fish associated with natural disasters are discovered by fishermen

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