跑酷加中國武術 酷！

梅花門第十八代傳人陳國璋，向跑酷運動員，示範中國武術基本功「旋子」。（黃國峰攝）

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梅花門第十八代傳人陳國璋指出，透過器具的伸展訓練，除傷勢好的快外，也增加跑酷運動員的柔軟度。（黃國峰攝）
FlowLab跑酷實驗室的成員，來到梅花門第十八代傳人陳國璋的武館，進行跑酷訓練，指出與城市相比，這是安全的訓練環境。（黃國峰攝）
FlowLab跑酷實驗室的成員，來到梅花門第十八代傳人陳國璋的武館，進行跑酷訓練。（黃國峰攝）
FlowLab跑酷實驗室的成員，來到梅花門第十八代傳人陳國璋的武館，進行跑酷訓練。（黃國峰攝）

當跑酷技術碰上中國武術，會激盪出什麼樣的火花呢？台中市有一群熱愛跑酷的運動團體成立（FlowLab）跑酷實驗室，找到梅花門第十八代傳人陳國璋取經，透過傳統中國武術輕身功夫，鍛鍊靈活巧勁及傷科整筋手法，調理跑酷帶來的傷痛，大大增添了在跑酷方面的實力。

武館裡，跑酷運動員們穿梭在一個個高低不同的木箱間，練習各種翻滾騰躍的動作，地板上則鋪著軟墊，雖說城市才是跑酷者的運動場，但對於初學者來說這裡的環境，相對安全，角落陳國璋正教授中國武術裡「旋子」的動作，這個動作是跑酷所沒有的，但對於身體的協調性非常有幫助。

陳國璋指出，翻滾攀爬跳躍技術，跑酷比較多取法貓科動物的跳躍，如跨越矮牆時手部的動作，而中國武術中的輕身功夫則比較像猿猴的動作，二者也都借地形使力，從武當派陳師行的梯雲縱功夫中可見端倪。另外跑酷衝撞力大，過程中容易受傷，而傳統中國武術各門派也都發展出各自受傷後的調理法，梅花門這邊則能透過呼吸、伸展、器具的幫助，讓傷勢能快速復原。

跑酷團隊的代表Sandra表示，跑酷是一種城市運動，玩家會將城市中的矮牆、欄杆等建築設施當作障礙訓練場地，運用肢體能力來跨越這些障礙物，過程中需注意怎樣跌倒才不會受傷，在一個網上視頻中發現，陳老師及其弟子在跑酷上的訓練，發現傳統武術技巧其實可與跑酷互補長短。另外許多跑酷影片中，動作都很危險，但其實那都有10多年的功力，其實只要可以在安全的狀態下躍過障礙物，即使只是一個欄杆、矮牆，都可以稱作跑酷。

(中時 )

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