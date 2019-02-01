活化7億元蚊子館 朝聖文旅宴會廳新春迎賓

活化7億元蚊子館，朝聖文旅宴會廳新春迎賓。（張朝欣翻攝）

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朝聖文旅斥資6、7億元活化北港第1公有市場。（張朝欣攝）

「北港鎮第１公有市場」斥資7億元重建，卻因經營不善閒置10餘年，被行政院工程會評為「全國第１貴蚊子館」，去年由企業主整修活化為「朝聖文旅」商務飯店，1日啟用宴會廳新春迎賓，讓民眾可以在北港朝天宮媽祖廟旁用餐增添喜氣。

「北港第１公有市場」於1988年因火災燒毀，北港鎮公所以BOT方式與建設公司共同重建，2001年啟用命名為「榮華富貴市場大樓」，斥資7億元的大樓位於北港朝天宮旁，卻因經營不善閒置10餘年，被行政院工程會評為「全國第1貴蚊子館」。

雲林縣企業主王元亨前年取得市場大樓經營權，投入6、7億資金重新整修為「朝聖文旅」，5星級的裝潢結合媽祖文創元素，大獲好評，今年更進一步打造宴會廳，讓民眾可以在朝天宮旁吃美食、辦喜宴，享受在地特色料理與感受北港媽祖庇佑。

王元亨表示，宴會廳於農曆年假期正式啟用，共有7間包廂、3大主題宴會廳，主題宴會廳分為中國風、現代風、西式古典風，總計120桌，未來將結合北港媽祖文化，為在此舉辦婚宴的新人祈福，讓新人在媽祖的祝福下幸福平安一輩子。

王元亨說，第1公有市場緊臨媽祖信仰重鎮北港朝天宮，地理位置得天獨厚，他看到市場沒落閒置非常不捨，因此與友人集資取得經營權，目前「朝聖文旅」有99間客房，另有經濟實惠的背包客房，宴會廳的開幕將提供用餐者、住宿者更完整多元的服務。

(中時 )

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