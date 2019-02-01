《中時晚間快報》國民黨內拱韓國瑜選總統 吳敦義：完全開放

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綜合報導

◎國民黨內拱韓國瑜選總統 吳敦義：完全開放

國民黨青壯派市議員王鴻薇昨力挺高雄市長韓國瑜選總統，引發討論；國民黨主席吳敦義1日受訪則直言「完全開放」，作為一個政黨，最期待的就是一方面能在地方選舉多贏席次，中央選舉則是跟重返執政最密切相關，所以立委選舉、總統大選都非常重要，一切用開放態度，只要符合國家利益、不違背國家法令，也不違背黨的規章，「我們完全開放」。

◎春節連假天氣不錯　除夕、初一最冷15℃

春節9天連假明天開始，氣象局預報中心技正黃椿喜今（1）日表示，這段期間雖無強冷天氣系統，但除夕（4日）、初一及收假前的初五（9日）、初六，受東北季風影響，天氣較涼且會下雨，民眾出門走春或返回工作崗位要攜帶雨具。其他時間天氣大致穩定，要注意的是小年夜當天的高溫可達30℃，但除夕、初一低溫又會降到15℃，民眾要留意溫差變化。

◎美陸貿易談判有望達協議 0301大限前海南舉行「習川會」

陸美談判代表1月31日結束為期兩天的貿易談判，但未能解決導致兩大經濟體分歧的最棘手問題。會後，美國總統川普與大陸副總理劉鶴會面，陸方代表傳達大陸國家主席習近平致川普的信提到，希望陸美雙方可在貿易談判限期前各讓一步，尋求達成貿易協議。有消息指，川普可能會在2月下旬與北韓領袖金正恩會面後，與習近平舉行另一次陸美元首峰會，劉鶴就建議峰會在海南舉行。

◎畢書盡、李玉璽、陳彥允擔任「紅白大使」 過年最期待「拿紅包」

台視除夕特別節目《2019超級巨星紅白藝能大賞》將於農曆除夕2月4日晚間7點在台視播出，今年邀請畢書盡、李玉璽及陳彥允攜手擔任「紅白大使」，人氣爆棚的3人睽違4年再度登上《紅白》舞台合體演出相當興奮，在台上賣力演唱近乎濕身的陳彥允說：「真的很久沒有和大家聚在一起，感覺特別有安全感也比較敢玩。」

(中時電子報)

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