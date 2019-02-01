不推韓國瑜選總統 蔡正元預告藍營選票大量流向這2人

2019年02月01日 17:57 中時電子報 陳儷方

放眼國民黨員們，韓國瑜聲勢最強大，已有多人拱他出馬，代表國民黨選總統，力爭讓國民黨重回執政，但黨中央遲遲未定初選辦法，讓黨內青壯派簡直等不下去。繼王鴻薇開第一槍後，蔡正元也在臉書PO文，「國民黨只能提名韓國瑜，否則…，國民黨都會夕陽西下」，並預言藍營選票將大量流向柯文哲與張善政。

九合一選前，韓國瑜就被讚譽一人救全黨，選後韓流持續發威，立委補選還是要靠他拉抬，拱韓國瑜選總統的聲浪持續擴大．另一方面，朱立倫、王金平都表達了意願，但國民黨的初選方式，不僅未定案，意見也分歧。

蔡正元今天在臉書PO文指出，如果韓國瑜去哈佛全程用流利英語演講，如果演講同步直播回台創下ㄧ千萬人點播數，如果國民黨還提不出總統候選人，那就沒有如果了。「國民黨只能提名韓國瑜，否則提任何ㄧ個不會講流利英語，或沒機會表現英語演講的太陽，國民黨都會夕陽西下」。

蔡正元也提出警告，如果國民黨屆時不讓韓國瑜代表國民黨參選，到時候國民黨的選票，會大量流向柯文哲及張善政，這扼腕之痛，會超過丁守中敗選之痛。

網友回應「好糾結」，事實上也是如此，目前已出爐的民調，只要有柯文哲，其他人都慘輸，民調還沒把韓國瑜列入選項，未知柯韓對決民調的結果如何，但對於檯面上充斥老面孔，很多選民已是相當不耐。

(中時電子報)