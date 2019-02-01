不推韓國瑜選總統 蔡正元預告藍營選票大量流向這2人

蔡正元說，如果韓國瑜赴美演講大成功，不推韓代表國民黨參選總統，藍營選票將流向柯文哲與張善政。（圖／中時資料照）

友善列印
中時電子報

放眼國民黨員們，韓國瑜聲勢最強大，已有多人拱他出馬，代表國民黨選總統，力爭讓國民黨重回執政，但黨中央遲遲未定初選辦法，讓黨內青壯派簡直等不下去。繼王鴻薇開第一槍後，蔡正元也在臉書PO文，「國民黨只能提名韓國瑜，否則…，國民黨都會夕陽西下」，並預言藍營選票將大量流向柯文哲與張善政。

九合一選前，韓國瑜就被讚譽一人救全黨，選後韓流持續發威，立委補選還是要靠他拉抬，拱韓國瑜選總統的聲浪持續擴大．另一方面，朱立倫、王金平都表達了意願，但國民黨的初選方式，不僅未定案，意見也分歧。

蔡正元今天在臉書PO文指出，如果韓國瑜去哈佛全程用流利英語演講，如果演講同步直播回台創下ㄧ千萬人點播數，如果國民黨還提不出總統候選人，那就沒有如果了。「國民黨只能提名韓國瑜，否則提任何ㄧ個不會講流利英語，或沒機會表現英語演講的太陽，國民黨都會夕陽西下」。

蔡正元也提出警告，如果國民黨屆時不讓韓國瑜代表國民黨參選，到時候國民黨的選票，會大量流向柯文哲及張善政，這扼腕之痛，會超過丁守中敗選之痛。

網友回應「好糾結」，事實上也是如此，目前已出爐的民調，只要有柯文哲，其他人都慘輸，民調還沒把韓國瑜列入選項，未知柯韓對決民調的結果如何，但對於檯面上充斥老面孔，很多選民已是相當不耐。

(中時電子報)

《中時晚間快報》國民黨內拱韓國… 挺不挺韓國瑜挑戰2020？ 陳其邁…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。