北港巷弄花燈主打懷舊風 2公尺主燈完工迎春

北港巷弄花燈主打懷舊風，2公尺主燈完工迎春。（張朝欣攝）

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北港巷弄花燈展區打造北港大戲院、雲林柑仔店等仿真店家。（張朝欣攝）

北港鎮今年巷弄花燈以共和街、安和街2條老街為展場，主打五○、六○年代懷舊風，營造早年街坊鄰里過節氛圍，1日完成2公尺高的主燈「風調雨順」，周邊副燈布置、電動花燈將於除夕完成，配合新春假期讓民眾賞燈迎新春。

北港朝天宮在1965年舉辦第1屆元宵節花燈展覽，至今已有50餘年歷史，可說是國內花燈的原鄉，今年北港工藝坊與雲林縣政府合作，邀請在地花燈工藝師吳登興、顏三泰，以及地方文史工作者黃水水、彩繪師黃志偉等人，共同打造充滿古早味的花燈展場。

工藝坊負責人蔡享潤表示，巷弄花燈的範圍以共和街、安和街為主，安和街早年商家雲集，招牌多到遮住陽光，因而稱為「暗仔街」，共和街則是早年的「番簽市」。配合周邊的旌義街、中華路、博愛路等老街，重現五○、六○年代街坊燈會氛圍。

彩繪師黃志偉1日完成「風調雨順」四大天王主燈，是1個高達2公尺的巨型燈籠，他表示早年燈會以燈籠為主，後來才衍生出各種造型花燈、電動花燈，巨型燈籠搭配巷弄花燈上千個小花燈，最能呈現早年復古風情。

黃志偉也在巷弄花燈展區打造北港大戲院、雲林柑仔店、笨港百貨行等仿真店家。北港鎮早年商業興盛，全盛時期鎮內有振興、大復、北港、國宮4家戲院，目前均已歇業，最近雲林縣政府進行大復戲院重建工程，他則利用造街方式重現北港戲院。

(中時 )

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