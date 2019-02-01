普普狂潮再現 結合六福萬怡推藝文知性之旅

六福萬怡7F大廳安迪沃荷展示櫃。(時藝多媒體提供)

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中時電子報
綜合報導

普普藝術大師安迪沃荷特展自開展以來廣受大家熱烈的討論與迴響，也成了寒假春節期間必訪朝聖地。六福旅遊集團旗下的台北六福萬怡酒店，本次獨家獲得「安迪.沃荷 普普狂想特展」主辦單位指定成為展覽期間指定住宿飯店，因此六福旅遊集團旗下台北六福萬怡酒店自1月2日起，推出優惠住房專案，只要NT$7,700起，即可3人(2位成人及12歲以下孩童1名)入住飯店客房一晚、享有飯店早餐及獲贈特展門票，包含「安迪.沃荷 普普狂想特展」特展門票、台中花博入場券、六福村主題樂園門票可供入住旅客選擇，民眾還可搭配擴大國旅觀光暖冬遊方案省更多。

安迪沃荷Ｑ版公仔、撲克牌、香蕉巧克力等多樣商品。（由六福萬怡提供）

台北六福萬怡酒店以”Make room for a little fun”定位為品牌特色，走進六福萬怡彷彿走入美術館，展出高達700多件國內外藝術家的精心創作，讓旅客在飯店就能欣賞國內外藝術家的創作和台灣設計師的原創商品，是南港傳承台灣文化的重要平台。本次安迪沃荷普普狂想特展也與台北六福萬怡酒店合作，於飯店7F大廳打造安迪沃荷特展專區，展出安迪沃荷眾多限量藝術商品，有了普普藝術的加持，讓台北六福萬怡酒店更添時尚風味。

六福萬怡大廳藝術空間，陶冶心靈舒活旅行。（由六福萬怡提供）

【台北六福萬怡酒店玩樂假期住房專案】

豪華客房雙人入住 NT$7,700元起 +15.5% /一房/一晚

1. 豪華客房住宿壹晚 (第三位為12歲以下孩童則入住免費)

2. 敘日全日餐廳，每日每房早餐2~3客(兩大一小)

3. 贈特展門票每房兩張(依專案提供一組2~3張)，於預訂時選擇特展門票(3選1)，限量組數送完為止。

a.安迪。沃荷 普普狂想特展入場券(2019.1.9~4.14)

b.臺中世界花卉博覽會入場券(2018.11.3~2019.4.24)

c.六福村主題遊樂園門票(2019.1.1~5.31)

*住房期間可享有館內免費無線網路、特約停車場免費停車、無限次使用健身中心設施、客房Mini Bar招待*

(中時電子報)

活動網址

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