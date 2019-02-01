頭份市立殯儀館二期工程 上樑預計6月完工

2019年02月01日 18:25 中時 巫靜婷

頭份市立殯儀館二期工程1日舉行上樑儀式，工程進度超前，預計6月完工。（巫靜婷攝）

為解決頭份市立殯儀館靈堂不敷使用問題，市公所籌畫殯儀館增建工程，去年12月正式申報開工，破土以來工程進行順利，目前進度超前，1日舉行上樑儀式，市長羅雪珠指出，新增中小型廳堂，未來民眾可依據人口多寡，有多樣化的選擇。

市公所指出，解決現有靈堂、供飯區不足、空間狹窄及排煙不良等問題，耗資1億2600萬元，增建16間靈堂、1間牌位貢飯區、簡易偵查庭、相驗解剖室等，並增設負壓設施及廢水處理設施等，改善既有空間動線不良、安全防護不足等問題，提高使用品質。

二期工程除注重中小廳堂增設，還運用綠建築設計，設有太陽能集電設施，考量客家人祭拜往生者，香火不能斷的習俗，建築上方設計排煙口，運用熱空氣上升的原理，讓禮廳內空氣流通。

建築師陳賢秋表示，設計「會呼吸」的殯儀館，運用綠建築集水、排煙及循環概念，希望在春秋時節，廳館裡的熱空氣，透過排煙窗就能排走，不需要開冷氣，空氣就能循環，改善香火刺鼻味與PM2.5的問題，另外，供飯區設計家屬休息室，讓家屬能適時調配人力。

羅雪珠說，二期新建工程順利，目前進度比預期的快，預計6月完工，舒緩原本一期大廳館過大，中小型廳館不足的問題，未來鄉親可依照人口數多寡做多樣化選擇，人口多使用第一期大廳，人口少使用增建的中小型廳堂，免除等待靈堂的時間，滿足鄉親治喪的需求。

(中時 )