頭份市立殯儀館二期工程 上樑預計6月完工

頭份市立殯儀館二期工程1日舉行上樑儀式，解決現有靈堂、供飯區不足、空間狹窄及排煙不良等問題。（巫靜婷攝）

友善列印
中時
巫靜婷
頭份市立殯儀館二期工程1日舉行上樑儀式，工程進度超前，預計6月完工。（巫靜婷攝）

為解決頭份市立殯儀館靈堂不敷使用問題，市公所籌畫殯儀館增建工程，去年12月正式申報開工，破土以來工程進行順利，目前進度超前，1日舉行上樑儀式，市長羅雪珠指出，新增中小型廳堂，未來民眾可依據人口多寡，有多樣化的選擇。

市公所指出，解決現有靈堂、供飯區不足、空間狹窄及排煙不良等問題，耗資1億2600萬元，增建16間靈堂、1間牌位貢飯區、簡易偵查庭、相驗解剖室等，並增設負壓設施及廢水處理設施等，改善既有空間動線不良、安全防護不足等問題，提高使用品質。

二期工程除注重中小廳堂增設，還運用綠建築設計，設有太陽能集電設施，考量客家人祭拜往生者，香火不能斷的習俗，建築上方設計排煙口，運用熱空氣上升的原理，讓禮廳內空氣流通。

建築師陳賢秋表示，設計「會呼吸」的殯儀館，運用綠建築集水、排煙及循環概念，希望在春秋時節，廳館裡的熱空氣，透過排煙窗就能排走，不需要開冷氣，空氣就能循環，改善香火刺鼻味與PM2.5的問題，另外，供飯區設計家屬休息室，讓家屬能適時調配人力。

羅雪珠說，二期新建工程順利，目前進度比預期的快，預計6月完工，舒緩原本一期大廳館過大，中小型廳館不足的問題，未來鄉親可依照人口數多寡做多樣化選擇，人口多使用第一期大廳，人口少使用增建的中小型廳堂，免除等待靈堂的時間，滿足鄉親治喪的需求。

(中時 )

普普狂潮再現 結合六福萬怡推藝… 愛買年前衝刺 明日全天9折

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。