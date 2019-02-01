體操女神搶好友尪反轉？男曬露鳥照「元配先出軌」

江鈺源先前傳搶閨密老公，男方貼出元配手機中小王裸照。（圖／翻攝自江鈺源、四葉草DrWho微博）

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中時電子報
男方發文。（圖／翻攝自四葉草DrWho微博）
男方曬出元配手機裡和姊姊對話紀錄。（圖／翻攝自四葉草DrWho微博）

已退役的大陸奧運體操金牌名將江鈺源上月底被爆疑似搶走好友老公，還流出她教對方如何離婚，和雙方打情罵俏放話「等著我去強姦你」、「射嘴裡」等聊天紀錄，今(1日)稍早疑似出軌的男方說話了，稱是元配偷吃在先，還PO出老婆手機中出現男子的裸照，對廣大網友放話希望能理性看待他們的家庭糾紛，「希望能和唐小姐好聚好散」。

江鈺源上月傳出搶走微博名稱為「L唐OVE」的好友老公，網友隨即起底該女為大陸廣東省體操女子隊唐姓教練，今微博名稱為「四葉草DrWho」的網友發文，說明自己是唐小姐的先生，更表示：「最近因個人家庭事務處理不當引起風波，給社會造成了不良影響，特別是身邊的朋友同事領導也有波及，我感到非常抱歉。希望通過還原一些事實，讓各位能更加客觀理性的看待我和唐小姐的家庭糾紛」。

而從「四葉草DrWho」的貼文中，可知兩人2013年結婚，2016年唐小姐微信出現疑似小王的全裸片和露鳥照，還被「四葉草DrWho」發現藉故和小王住飯店幽會，「四葉草DrWho」想離婚，但唐小姐不想，直到見了唐小姐和姊姊聊天紀錄，才知對方不離婚是為了打房子的注意，更不想還公婆錢。

「四葉草DrWho」更說，在他出國期間，唐小姐又和另一個男人去歐洲玩，寫下的感情心得也跟他無關，兩人近年再度談離婚，「四葉草DrWho」說房子他不要了，只要求唐小姐把房子頭期款還給他父母就好，怎知唐女還要男方給他50萬精神損失，導致目前離婚進度卡關。

對此，網友說：「好大一個瓜，都不是好東西，但是唐心機深沉啊。」、「你出軌江的原因是什麼，有必要說吧」、「原因就是你出軌，我也出軌，婚姻名存實亡，但是女的想要兩套房就爆到網上了」。

(中時電子報)

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