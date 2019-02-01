「不介意姊弟戀」男蟲結四次婚！詐單親女師219萬遭判2年半

2019年02月01日 18:25 中時 謝瓊雲

已結4次婚的台中市43歲男子黃永興，隱瞞已婚、無業身分，在交友網站謊稱碩士學歷、年薪500萬，花言巧語博取大他九歲、從事教職的單親媽歡心，短短一個月就詐得200多萬，得知對方存款被他榨乾就避不見面，一審法官審理時氣憤痛斥是社會敗類、網路蠹蟲，依詐欺罪判刑2年6個月。

根據判決書，黃男僅高中畢業、無正常穩定工作，結過三次婚，2012年4月再與第四任余姓妻子結婚，並於2013年、2017年陸續生下一子、一女。他卻隱瞞真實婚育狀況，在交友網站上自稱40歲、單身（離婚）、無子女、年薪500萬，因而與擔任教職、年長9歲的被害單親媽媽結識。

兩人2016年4月23日透過網路認識，黃男隨即透過LINE軟體對女教師花言巧語，誆稱自己在大陸投資廣告行銷公司當股東，在寮國也投資5公頃農地，言談前還暗示不在意「姊弟戀」，5天後雙方就相約見面。

禁不住虛情假意攻勢，被害女老師誤信對方為可信任、交往的結婚對象，同年5月16日就到銀行辦理個人信貸，借了130萬元，連同之前多次提領的現金，總計陸續拿了219萬多元給黃男，其中一次黃男甚至讓自己不知情的配偶出面取款，還騙女老師來拿錢的是他表妹。

黃男陸續以投資缺錢周轉、寮國軍方索賄、現金用完、中國要求補稅等藉口要求女老師再借款，在確認女老師存款被他榨乾、信用卡也被刷爆，甚至連保費都繳不出來後，認為目的已達成，於是謊稱手機遺失、在中國被行政拘役後就此人間蒸發。

女老師發現連帳號都被對方封鎖、終於驚覺有詐，心碎報警提告；彰化地方法院審理期間，黃男先返還被害人165萬元，並矢口否認詐騙意圖，甚至堅稱兩人是真心交往。

法管審酌，黃男有妨害性自主、偽造文書紀錄，多次涉犯侵占、詐欺罪嫌，勘認品格不佳、素行不良；認為黃男心術不正、手段卑劣，將女性當成提款機，且習於虛情假意、滿口謊言，十足愛情騙子，實難以從寬量處，因此判處2年6個月徒刑。

(中時 )