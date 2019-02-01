彰化縣和台灣燈會錯身而過 掀起熱議

彰化縣不辦燈會好不好？掀起熱議，圖為當年在鹿港的台灣燈會。（資料照片）

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中時

2020年台灣燈會將由台中市舉辦，交通部通光局長周永暉指出，明年台灣燈會主辦縣市原本是彰化縣勝選，但九合一大選後，新執政團隊主動放棄。彰化縣和台灣燈會擦身而過有人遺憾、有人叫好，掀起熱烈討論，彰化縣長王惠美表示，縣府財政困難

，待財政改善再爭取。

2012年龍年燈會在彰化縣鹿港小鎮舉辦，整個鹿港小鎮布置燈會的場域，成了許多人難忘璀璨記憶，但不少人也不以為然，認為民俗文化應該朝向精緻化，不認同燈會規模越辦越超級，一味地競亮、比大，浪擲經費不足取。

2020台灣燈會第一次評選會議在去年10月底召開，鑑於近年來都由南部縣市主辦，評委決定2020、2021兩場燈會分別由中、北部縣市舉辦，彰化縣優先得徵詢，原本同意，新縣長上任後再徵詢，彰化縣長王惠美表示無力舉辦。

此舉，有人惋惜錯失城市行銷的機會，立委陳素月指出當年彰化辦燈會，創下單日145萬人參觀紀錄，燈會14天更吸引超過1200萬人次參觀，放棄等於失去帶動觀光和進步力量。但不少人支持，贊成沒必要打腫臉充胖子，把錢花在刀口上才對。

王惠美表示，目前縣府財政很困難，辦燈會縣府需負擔6億元的龐大自籌經費，縣府沒有多餘的錢，要再花大筆的錢來辨燈會實在有困難，但是會努力，等縣府財政改善後，有機會仍會爭取主辦，也希望屆時交通部能夠支持。

彰化縣政府城市暨觀光發展處長馬英傑表示，如果中央願意全額補助，彰化縣很樂於承辦，帶動觀光行銷，但目前只補助5000萬元，縣府還得自籌5、6億元；尤其，場地整理就佔1／4至1／2的費用，台中市是因剛辦花博，場地都有了，彰化縣原址計畫在田中高鐵，還得付出整地的龐大經費，在中央無法全額挹注經費情形下，彰化縣政府視以後年度財政情形，將爭取台灣燈會來彰化，並請中央支持。

(中時 )

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