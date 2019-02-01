漲聲不斷！王品3品牌今起也喊漲 最高漲幅5.83％

2019年02月01日 18:25 中時 何書青

台灣最大餐飲集團王品集團也難敵漲價潮，2月1日起旗下餐廳品牌包含王品牛排、夏慕尼鐵板燒、莆田餐廳都喊漲，夏慕尼新香謝鐵板套餐從1030漲到1090元，漲幅達5.83％最大；王品牛排的3款套餐分別從1350元調為1390元、1650元調為1690元、3980元調為3990元，漲幅各為2.96％、2.42％、0.25％；莆田則調漲部分單點料理，平均客單價約上漲10元。

王品集團表示，王品牛排、夏慕尼自2014年以來皆未漲價，這4年來，勞基法基本工資時薪漲幅30.4％、月薪漲幅19.8％，加上主要食材的牛肉市價漲幅超過20％，為繼續提供消費者優質服務，不得不調整價格，而莆田則是自2015年在台開店以來，都有視情況調漲、調降餐點價格，這次在人事、食材成本雙雙提升的壓力下便同步漲價。此外，王品、夏慕尼採皆1個月前開放訂位，因此消費者預訂2月1日之後的餐席，也已被告知相關訊息。

而持有兩品牌禮券的消費者，權益並不受影響，若持王品牛排禮券到該品牌門店用餐，仍可兌換原本1350元的王品牛排套餐，持夏慕尼禮券到門店用餐，也依然能兌換原本1030元的鐵板燒套餐，差價皆由門店自行吸收，消費者不需另補差額。（以上價格須另加10％服務費）

(中時 )