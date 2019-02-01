機師工會重啟罷工 華航怒批：毀約的是工會

2019年02月01日 18:26 中時 陳祐誠

機師工會指控華航寸步不讓、片面毀約，今召開臨時會員代表大會，全數通過重啟罷工，且不排除在過年期間發動。華航稍早回應，對工會的決定感到遺憾，指控也完全不符事實，毀約的是工會而非公司，呼籲回到理性談判。

華航表示，去年8月23日，公司在桃園市政府的見證下，與機師工會就勞資議題達成初步協議，未料不到半年，機師工會在協商進行中片面發動意向調查，對一直持續中的協商給予負面評價，多次揚言訴諸罷工，並以莫須有的「協商中片面毀約」指控華航，並再次揚言啟動罷工，華航深表遺憾並表示完全不符事實。

華航指出，協商期間已對飛安獎金達成共識，未來每年公司將增加約1.2億人事支出。至於「明定酒測驗血辦法與懲處規定」、「外籍機師招募」、「建立責任制度」等訴求，以及11項勞資會議題，公司均已針對現有規定進行檢視並會有所調整；辛勞加給部分，現行做法符合ICAO航時規定，且公司也表態願意針對部分工會認為過勞航班逐一檢視，惟必須符合各航線實際作業狀況以維持公平等比原則。

對於工會指控「協商中片面悔約」，華航認為，公司去年8月與機師工會簽字同意協商1年，至今舉行5次正式協商、1次談話會以及數次非正式討論。然而機師工會不僅在談判進行中片面發動意向調查，還召開會員代表大會，揚言重啟罷工，違反約定、拒絕協商的並非公司，而是機師工會。

華航表示，對未來的談判仍保持審慎樂觀，將秉持誠意繼續與工會代表協商，希望機師工會能重視顧客權益，以公司長遠發展為重，顧及公司其它員工立場，以理性務實態度給予雙方談判空間。

(中時 )