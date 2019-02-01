過年來山上區賞蘭花 體驗農村風味餐

山上區公所於2月1日至2月7日期間舉辦山上全國蘭花大賞，串聯淨水池祈福、山上古厝、寺廟走春、主題花海等熱門景點，不僅可以賞蘭花，還可以享用在地農村風味餐。（李其樺攝）

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山上區公所於2月1日至2月7日期間舉辦山上全國蘭花大賞，串聯淨水池祈福、山上古厝、寺廟走春、主題花海等熱門景點，不僅可以賞蘭花，還可以享用在地農村風味餐。（李其樺攝）
山上全國蘭花大賞今年展出超過200種蘭花品種。（李其樺攝）

山上區公所於2月1日至2月7日期間舉辦山上全國蘭花大賞，串聯淨水池祈福、山上古厝、寺廟走春、主題花海等熱門景點，不僅可以賞蘭花，還可以享用在地農村風味餐，邀請遊客過年期間來山上區走春，體驗農村深度旅遊。

山上區公所每年春節前夕舉辦全國蘭花大賞，今年全國蘭花大賞在新落成啟用的區公所辦公大樓1樓展出，共展示200種以上的蘭花，以及全國各種洋蘭銘花競賽、蘭花創意組合競賽等蘭花作品。

2月5日至7日區公所也安排街頭藝人表演，擺設市集販售社區風味小吃、農特產品伴手禮、蘭花及手作點心等等。其中明和與山上兩個社區媽媽們親手料理製作的土豆碗粿、木瓜油飯、木瓜粽，美味的在地農村風味餐，推薦民眾採買品嘗；另外，玉峯社區手作蔓鳳雪Q餅、鳳眼棗泥核桃糕，百家好店-K.FIKA啡卡咖啡-瑪德蓮蛋糕等在地甜點，也都不能錯過。

區長余基吉表示，為了帶動休閒農業旅遊、觀光產業發展，區公所今年初一至初三安排了集章樂活動，每日皆有限量體驗山上小旅行的活動內容，除了賞花，還能上山上淨水池健行賞蝙蝠，或者前往林家古厝、山上天后宮走春，欣賞老房屋之美。

(中時 )

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