魏暉倪走過喪失嗅覺低潮 重返歌壇為單親媽而唱

2019年02月01日 18:27 中時 尤嬿妮

魏暉倪將於情人節當天開唱。（魏暉倪提供）

魏暉倪七年前創作畢業歌〈今年夏天〉於網路爆紅，的創作歌手魏暉倪，近日推出首張台語創作專輯「氵七木」，記錄這幾年來心路歷程，以創作記錄心情演；他兩年前因過度勞累和壓力，喪失嗅覺，暫離歌壇，克服病痛再次出發，魏暉倪說：完美不是人生毫無缺憾，而是一路走來跌跌撞撞，卻依然能堅持初心。並將於14日情人節當天舉行「單親.不孤單」演唱會，選在情人節開唱，魏暉倪說：「為了單親媽媽而唱，我來自單親家庭，母親的愛人就是小孩，因此情人節也可以是單親媽媽與孩子的歡度佳節時刻」。

如今重返樂壇辦演唱會，魏暉倪緊張又期待，這是場為單親媽媽們而舉辦的情人節音樂會，也許大家會納悶兩者間的關聯，但對於單親媽媽而言，愛的定義就是對孩子們摯愛，我來自單親家庭，因此選在這一天，為我最愛的媽媽而唱，當天最愛的媽媽也會來現場為我打氣；提到母親，魏暉倪說在失嗅感觸和追夢過程，母親一直扮演著應援的角色，而且是一路的最死忠支持著，「如果沒有母親的關心做動力，我應該不會走到今天，她是我的大支柱」！從小出生成長在單親家庭的他，深切知道媽媽的不容易，所以很多節日，當大家都會外出和朋友慶祝的時候，他會選擇陪伴媽媽，「因為捨不得浪漫的日子，媽媽一個人在家」。

提到演唱會，魏暉倪說首次開唱，將演唱15首曲目，也會秀舞技，更邀請羅文裕做特別嘉賓，母親更會到場力挺，對於首次的開唱，對自己而言別具意義，它是我走出人生困境的第一步，更是重新面對真實的開始，因此一定不會讓粉絲失望的！近日都在為演唱會專心準備，除夕當天仍在錄音室練唱，要求完美的魏暉倪說一定要確認每一個細節，練唱結束馬上趕搭高鐵回台南與母親圍爐，過年期間將與姐姐帶著媽媽一起走春趣，難得回老家，魏暉倪笑說要把握時間與老媽相聚，對我而言每天都是除夕，與母親在一起就是圍爐時光！

(中時 )