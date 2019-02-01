國際藝術家作品即日起北門洗滌鹽工場展出

2019年02月01日 19:09 中時 李其樺

北門國中學子用手作燈籠創作作品及北門在地景象以手創、剪貼畫作，在洗滌鹽工場藝廊公開展示，讓學生能有舞台能夠展現自己的創意。（李其樺攝）

今年春節連假長達9天，彝璋文創顧問公司今年過年期間在北門洗滌鹽工場舉辦國際藝術家丁紹光畫作展覽，還有在地學生剪紙畫作及手作燈籠，讓今年的北門遊客中心饒富藝文氣息。

彝璋文創執行長陳世輝表示，具有60年歷史的洗滌鹽工場重新開幕，春節期間遊客可以免費入場，現場有彝璋文創鹽業製品外，更建立了海峽兩岸電子商務平台實體店面，由台灣本土二線歌星推動，標榜MIT製造，希望台灣貨賣得出去，錢賺進來，振興在地經濟。

陳世輝表示，今年彝璋文創公司邀請國際知名藝術家丁紹光，將20幾幅珍藏畫作在洗滌鹽工場展出，並首創獨家販售紹光大師精美畫作明信片，也邀請台灣畫壇專攻水彩作品新秀李梓維，與丁紹光一同作出跨世代的聯展。

另外，北門國中、小學生，推出手作燈籠創作作品及北門在地景象以手創、剪貼方式呈現簡單自然的畫作，展示於洗滌鹽工場的藝廊，讓學生能有舞台能夠展現自己的創意。另外推出彩色鹽罐DIY手作坊，讓親子能夠同樂。

過年期間北門水晶教堂在園區舉辦小農市集，更推出優惠遊客好康活動「新春抽抽樂」，凡遊客到現場指定地點掃描官方QRcode即可免費獲得抽獎券，現場抽即可馬上兌換獎品，獎品最高價值10萬元，邀請民眾來北門走春抽獎拿好禮。

(中時 )