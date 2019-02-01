經痛退散！這些「黑色食物」可緩解生理痛

2019年02月01日 18:45 中時電子報 陳煌祥 ／編輯、 康健雜誌 ／文 ／編輯、／文

不少女性生理期時，常會痛到什麼事都沒辦法做，進而影響到情緒和日常生活，其實，只要吃對食物就能緩解月經帶來的不適，特別的是，這些食物有許多都是黑色的，而且並不難買，如果有經痛困擾的女性朋友，不妨參考看看。

中醫師許懿清告訴香港《新假期周刊》，黑木耳、黑豆、黑糖、黑芝麻、黑胡椒這些黑色食物，都有舒緩經痛的效用。以黑木耳來說，它能活血化瘀、通經脈，可緩解瘀血引發的經痛；黑豆由於可補腎且不躁，有助改善腎虛型的經痛，還能減經生理期的腰痠。

黑糖泡水可舒緩經痛，但不能泡成冰的。（圖／呂恩賜攝）

不可以喝冰的黑糖水

由於少量的糖即可緩解平滑肌痙攣，因此用黑糖泡水，能緩和肌肉痙攣引發的經痛，但重點在一定要用溫、熱水泡，不可以喝冰的；生理期時，某些人會伴隨拉肚子或便秘，若為後者，則可吃些有助排便的黑芝麻；而適量黑胡椒有暖胃、開胃效用，很適合月經來時會怕冷、胃痛、食慾不振的女性食用。

其實，中醫將中藥和食物分成寒、涼、平、溫、熱性5種特性，中醫師葉濡端曾在接受《康健雜誌》訪問時指出，黑木耳和黑豆屬平性、黑糖與黑芝麻分別是溫性及熱性，黑胡椒則為溫性調味料。

另外，葉濡端建議，子宮寒冷的女性（宮寒女）可多吃溫性與熱性食物溫暖子宮，平性的食物也適宜，料理時可酌量使用蔥、薑、蒜等溫熱性調味料，不過，胡椒、辣椒、沙茶等調味料較燥熱、較刺激，並不建議多吃；另名中醫師林俐嘉則提醒，就算是寒性食物，如果有營養還是須攝取，只要平時減量、生理期別吃即可。

「宮寒女」多吃溫熱性食物，少吃寒涼性食物

忌│寒性食物：蘆薈、紫菜、草菇、綠豆芽、苦瓜、空心菜、蛤蜊、章魚、螃蟹、牡蠣、香蕉、哈密瓜、西瓜、柚子、楊桃、甘蔗

忌│涼性食物：薏仁、綠豆、芹菜、花椰菜、菠菜、竹筍、青蘆筍、茄子、番茄、絲瓜、黃瓜、冬瓜、牛蒡、梨、蓮霧、草莓、芒果、蘋果、橘子、火龍果、菱角

宜│平性食物：燕麥、黑豆、毛豆、黑木耳、大白菜、茼蒿、馬鈴薯、胡蘿蔔、山藥、香菇、雞蛋、豬肉、魷魚、葡萄、腰果、花生

宜│溫性食物：地瓜、南瓜、山藥、牛肉、雞肉、芭樂、櫻桃、水蜜桃、洋蔥、黑糖、紫米

宜│熱性食物：韭菜、羊肉、肉桂、芝麻、咖哩、核桃、桂圓、荔枝、龍眼、榴槤

宜│溫性調味料：蔥、薑、蒜、胡椒、辣椒、沙茶醬

※以上食物特性資料，由葉濡端提供

※編按：此文為2018年發表，文中人、事、物背景或已有調整、變動，造成不便還請見諒。

(中時電子報)