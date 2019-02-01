金門立委補選 「神力女超人」許淑華跨海颳旋風

2019年02月01日 19:02 中時 李金生

國民黨「漂亮寶貝」許淑華與楊鎮浯縣長同台替洪麗萍加油打氣。（李金生攝）

許淑華與洪麗萍一起行銷地方特產，期待在立法院攜手為金門權益打拚。（李金生攝）

計程車運將力挺陳玉珍，支持她進入國會為金門發聲。（李金生攝）

計程車運將肯定陳玉珍問政表現，插旗支持她進軍立法院。（李金生攝）

計程車運將稱讚陳玉珍能說能做，是一位難得的好人才。（李金生攝）

金門立委補選今（1）日上演「2個女人的戰爭」，國民黨「神力女超人」許淑華跨海替前縣議長洪麗萍站台，強調未來要在國會攜手為金門的權益打拚。當地20餘輛計程車司機則替縣議員陳玉珍加油打氣，稱讚她是1個能說能做的好人才。雙方人馬在同一條街上造勢，為這場6搶1的選戰繼續加溫。

一身勁酷黑色套裝打扮的國民黨「漂亮寶貝」許淑華今午抵達金門，在民權路洪麗萍競選總部與楊鎮浯縣長「會師」，一起透過〈中時電子報〉開直播介紹金門美食，並向現場10餘位地方特產業者和鄉親推介洪麗萍，期待她能帶著鄉親的託付和希望進入國會。

許淑華感性指出，洪麗萍當初以大局為重，為縣長選舉放棄連任機會，是個黨性非常堅強的人，再加上從議員到議長的問政表現，鄉親均有目共睹，是一位值得背書的好人才，希望鄉親給她一個機會，讓洪麗萍有機會成為她在立法院的「同事」，一起為金門和鄉親的權益打拚。

許淑華與洪麗萍相偕在城區發送福袋，祝福鄉親在未來一年平安喜樂。楊鎮浯也陪同她走訪金門酒廠，希望她和洪麗萍攜手在國會一起努力，讓飄香兩岸的金門高粱酒可以長長久久。

20餘位計程車運將則聚集300公尺外的陳玉珍競選總部，在計程車上插上她的競選旗幟，表達全力相挺的立場，在當地難得出現的「車聚」畫面，將民權路妝點出一片耀眼黃色，為選戰帶來亮麗色彩。

運將代表之一的王志強表示，陳玉珍在任職議員期間，就為計程車朋友爭取金酒車體廣告，從早期每月廣告費1800元提高到2600元，展現她勇於任事、說到做到的風格，這樣的人才最適合去立法院、為金門鄉親捍衛權益與爭取最大福祉。計程車同業公會創會理事長戴碧力也表示，陳玉珍的條件好、能力強、是一位能真正為鄉親做事的人，基層勞工朋友願意站出來相挺。

陳玉珍則表示，她為加強選舉宣傳效果，同時照顧更多的地區業者，特在文宣及租用廣告看板、舉辦造勢活動費用中，撙節部分用於計程車車體廣告和插旗，希望讓計程車司機朋友也有過年的小確幸。

(中時 )