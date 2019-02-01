撕去自閉症標籤　導演林正盛為「我們的孩子」辦學堂

2019年02月01日 19:14 中時電子報 陳煌祥 ／編輯、 康健雜誌 ／文 ／編輯、／文

經歷幾次生死交關、拍星兒紀錄片後，林正盛打破人對人的區隔，他認為給「生命狀態不同的孩子」機會與空間，他們愈靠近我們的社會生活，就愈有機會發揮自己的能力。

一個下雨天，導演林正盛騎機車經過十字路口，捷運大水泥柱擋住他的視線，對面疾駛而來的瓦斯小貨車司機也沒看見他，沒見到彼此的雙方直接對撞，機車被捲進貨車底，「我的身體翻覆滾動，幸好車子緊急煞車，輪胎就停在我頭邊，只要慢個1、2秒，我的頭顱就會因被車輪輾過破裂而死，」他在《轉彎的人生更美麗》寫著。

曾近距離直視死亡 更能面對狀態不同的生命

林正盛從小劫難不斷，父親以為他沒機會長大。9歲時，林正盛就經歷過生死攸關的大手術，也曾經騎腳踏車打滑險些衝下山崖；跳到溝渠消暑心臟差點麻痺；玩到踩空摔下一層樓半的地面。從小到大數次跟死亡打照面，他在書裡坦言：「車禍這次招呼打得有點過頭。」

正因為看過死亡的面容，林正盛展現對不同生命樣貌的接納，這也包括一群他所謂「生命狀態不同的孩子。」

林正盛的前半生，堪稱風光。以劇情片成為柏林影展、亞太影展與金馬獎得獎常客的林正盛，50歲後卻投身紀錄片，並透過人生伴侶繪畫老師韓淑華結識自閉症及亞斯伯格症孩童，與孩子口中的「韓老師」為提升泛自閉症者的生活品質努力。2010年為他們拍攝紀錄片《一閃一閃亮晶晶》，2016年又與韓淑華、企業界共同創辦多寶藝術學堂（台灣多寶格藝術發展協會）。

他隨韓淑華稱泛自閉症者為「我們的孩子」，一方面凸顯他們需要整個社會的共同關懷，另方面藉此撕去自閉症、亞斯伯格症者的標籤。

「我覺得很奇怪，人類為什麼永遠在做區隔？把你隔開，這個有問題、那個有問題，然後再解決問題，」林正盛說：「現今的很多問題都是因為我們選擇區隔，弄到最後彼此對立。」

他開始致力拿掉泛自閉症者的標籤，呼籲社會不要以「溝通障礙」的有色眼鏡看待「我們的孩子」。他認為，障礙起自於「我們是對，他們是錯」，當多數人感到有一群少數人的邏輯與行為超出他們建構的社會框架，就會訴諸排斥與排擠，使少數人更難融入社會。

林正盛認為，打造「我們的孩子」與多數人共融的社會將是重要課題，泛自閉症者「一個人一個樣」，若能充分發揮潛能，他們多元的樣貌能夠豐富社會；反之，社會將付出周濟或安置的成本，孩子們的天分則被埋沒。

將作品開發成商品 為自閉症者開一條謀生的路

韓淑華談起學堂的駐店工作者怡初，從幼兒園起便跟隨她學畫，入社會後卻進入庇護工場包裝餅乾，每天8個小時，日復一日，眼中的神采消失殆盡。「不是包餅乾不好，而是她從小就天馬行空、想像力豐富，雖然有自閉症，但愛畫畫的孩子眼睛是亮的。當她停止畫圖，神采就沒了，眼神變得黯淡，只剩下自閉症的樣子，你會覺得很不捨。」

怡初不是特例，許多韓淑華從小教畫的自閉症孩子長大後都面臨謀生的困境。「未來不知道在哪裡？這麼多年來你對他們的感動，難道就這樣沒了？好像一場美夢，畢業後踏入社會卻就這樣停止，」她不禁憂心。

韓淑華想向社會證明自閉症者可以發揮內在潛力，自食其力謀生，多寶藝術學堂就在這樣的背景下，集結有志之士成立。她本人擔任學堂、協會藝術長，林正盛出任理事長，一個掌內負責學堂、孩子們的日常，一個掌外擔起與外界的溝通與倡議工作。

由於學堂空間不大，目前僅能容下3名常駐的泛自閉症藝術工作者，全部隨韓淑華學畫超過10年以上，有些更是韓淑華從小看到大。沒有駐點但與學堂有合作關係的「我們的孩子」還有十幾位之多，有的獲得企業捐助，領有月薪。

多寶也成立網路商城，將畫作製成家飾布、座椅靠墊、絲巾等生活用品販售。用品上的畫作捨一般印製，採用數位印染，為的是如實保留畫家們的所有筆觸。例如其中一位，樹緯的長幅風景畫卷軸被印製成真絲圍巾，一條定價近新台幣3000元，至今也已賣出200多條。

林正盛：不要太擔心社會怎麼樣對你們，專注把你們所會的東西發揮出來，這是你們能給這個世界最棒的禮物。(圖片來源/陳德信)

打造與社會接近的空間 讓他們更能發揮能力

樹緯彈了一手好鋼琴，採訪當天為我們即興演奏兩首曲目，在沒有樂譜的情況下，指尖流露的音符竟毫無生澀感。「怎麼樣，彈得不錯吧！」自信之情溢於言表。他最近聽了一場由台灣肯納自閉症基金會舉辦的音樂會後，畫作的內容盡是音樂，以紙上布滿的圓點表達他對音樂的感受。

柏均的畫作十分寫實，自畫像有如自拍照。他坦承對人懼怕，最擔心的就是人家不理他，林正盛勸他「別想太多」。當被問到進入學堂後有何改變？他說：「之前在家很悶，進來之後，如果有客人，會問要不要喝個咖啡？」與人的互動似乎自在許多。

學堂成為「我們的孩子」與一般人共同生活的園地，「給他們機會與空間，他們愈靠近我們的社會生活，愈有機會發揮自己的能力，」林正盛說。但現有場地已不敷使用，正在尋覓更寬敞的地點，以便容納更多泛自閉症者在此從事藝術創作。

（圖片來源/陳德信）

一路引領林正盛進入自閉症者關懷領域的韓淑華表示，20年來國內的相關教育已經起了相當的改變。曾任職新北市自閉症潛能發展中心的她指出，過去自閉症孩童的藝術教育屬於一般老師工作範疇，兼著教美勞、唱遊，沒有專責的藝術師資。自從韓淑華踏進自閉症特殊教育後，20年間專業師資紛紛投入音樂、舞蹈、戲劇的課程教授，「現在五花八門，什麼課程都有。」

電腦與社群軟體的發明尤其造福「我們的孩子」，韓淑華說，她曾認識一名自閉症青年，極度不擅長人際往來，但喜歡打電腦，「他打出來的文字，遠遠超過他講話時給我們的印象，當可以藉由電腦把心裡的話訴諸文字時，他是很流暢的。」

網路對他們的學習也有幫助。一些亞斯伯格症者有懼學傾向，「他們通常很聰明，透過網路就不會因為沒外界接觸而無法獲得知識，」韓淑華說。

過去15年，林正盛、韓淑華、「我們的孩子」形成一個鐵三角，但如果有一天男女之情不在，林正盛仍會愛孩子如常？他回答，孩子們雖然是經由韓淑華認識，但這些年來早已建立與他們之間直接的情感連結，「因為他們，我看到生命更大的可能，對於生命多樣化的認知也徹底改變。」言談間滿是對生命及其可能性的驚奇喟嘆，讓人不禁想到，要不是早年數次近距離直視死亡，對於生命這件事，一個人大概也很難有這麼深刻的體會。

林正盛│曾為麵包師傅，後踏入影壇擔任編劇、導演，獲柏林影展、亞太影展、和金馬獎等多類獎項。2003年結識為自閉症者教繪畫的老師韓淑華，並投入關懷工作，拍攝紀錄片《一閃一閃亮晶晶》，現擔任多寶格藝術發展協會理事長。

(中時電子報)