影》羽球正妹大堀彩拍時裝廣告 粉絲又戀愛了

日本羽球正妹大堀彩拍攝時裝廣告，有種少女期待愛情的夢幻感。（網路截圖）

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中時電子報
／綜合報導
大堀彩拍攝服裝廣告。（嵌入自youtube）

日本羽球正妹大堀彩以空靈氣質吸引粉絲目光，穿著時裝又有另一種味道。她和服裝廠商在1月30日推出新一波宣傳影片，廣告中從黑色球衣搖身一變，穿著白色毛衣與粉紫色裙子，比賽中的招牌馬尾也放下來變成捲髮造型，不禁令粉絲直呼「又戀愛了」！

大堀彩代言服飾廣告，也聊到了球場外的自己。因為大部分時間都在球場訓練或比賽，平時她喜歡出去血拚，或者睡覺休息，不要生活中只有羽球。至於穿著風格，大堀彩則說自己常穿牛仔褲，但她喜歡隨性點，不過最近有嘗試一些顏色搭配，讓穿著風格不會那麼單調。

這是大堀彩第2次穿時裝拍攝廣告，不過去年春和同一家廠商拍的造型，大堀彩穿球衣的造型差別不大，但當時搭配桃紅色洋裝與高跟鞋，走得是成熟路線，這次穿淺色服裝，還在廣告中拿著水晶燭台與蠟燭，宛如情竇初開的少女，彷彿空氣飄著粉紅色的戀愛泡泡。

大堀彩拍攝時裝廣告。（a.v.v官網翻攝）

大堀彩目前22歲，隸屬於日本Tonami運輸株式會社，最新女單世界排名17。雖然她也是去年日本贏得世錦賽、亞運女團金牌的成員之一，但日本女單競爭激烈，大堀彩在奧原希望、山口茜與高橋沙也加之後，只能排老四，去年個人賽僅於總獎金25000美元的美國挑戰賽拿過1冠，難有機會在東京奧運亮相。

「未來的目標，其實我不應該去想太多，」大堀彩說：「我能做的就是珍惜每一天，希望自己的夢想能夠實現。」

(中時電子報)

大堀彩拍攝時裝廣告，比賽中的招牌馬尾也放下來變成捲髮造型。（網路截圖）
大堀彩拍攝時裝廣告。（a.v.v官網翻攝）
大堀彩目前女單世界排名17。（新華社資料照）
大堀彩去年拍攝的服裝廣告，時裝造型較為成熟。（嵌入自youtube）
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