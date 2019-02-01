周丹薇琉璃展港藝登場 10多名資深藝人力挺

2019年02月01日 20:30 中時 陳淑娥

台中市長盧秀燕（中）出席藝人周丹薇（右）與珠寶設計師丘琬琳（左）的創作展。（陳淑娥攝）

醉心於琉璃藝術的藝人周丹薇與珠寶設計師丘琬琳，1日於台中港區藝術中心展開「花樣鎏璃，鎏璃花漾藝術創作展」，包括甄珍等資深藝人也到場力挺；市長盧秀燕表示，期盼更多新銳設計師透過展覽平台呈現作品，促進台中文化藝術品質不斷提升。

「花樣鎏璃藝術展」由導演范可欽主持，梁修身、甄珍、鄧美芳、谷音、朱衛茵、阮虔芷、王淑娟、司馬三三、樓曼莉、熊海靈、張正藍、張瓊姿等藝人也到場力挺，許多觀眾看見資深藝人勾起許多回憶，紛紛要求合影留念。

盧秀燕表示，周丹薇投身藝術創作，作品不僅出眾，才華更顯耀眼；而新銳珠寶設計師丘琬琳，融合傳統與現代設計，也在紐約珠寶界闖出一片天，期盼讓更多新銳設計師透過展覽平台得到關注，共同促使台中市的文化藝術品質不斷提升。

周丹薇指出，這幾年從事藝術創作不但豐富了生活，這次更嘗試著把琉璃和珠寶結合，邀請年輕一代的珠寶設計師丘琬琳一起創作與展出，覺得有趣，當然也更投入更多的時間和精力，希望大家在春節期間來到港區藝術中心參觀。

「花樣鎏璃藝術展」以鎏璃珠寶訴說人生故事，周丹薇在去年更飛往義大利威尼斯專研琉璃工藝，作品特別以創作藝術結合人生的價值為主題，熾煉琉璃的火焰如同人生受到美麗、愛與熱情的千鎚百鍊而綻放，兩者的結合是如此的讓人悸動與心動。

(中時 )