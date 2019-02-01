假單據報銷線民費非貪汙 海巡官員獲輕判

2019年02月01日 19:17 中時 王己由

前海巡署北巡局楊姓專員因發票蒐集不易，支付線民費用後，9次用假單據向隊部請款，案經檢方依貪汙罪起訴，台北地方法院審理認為，楊並未觸犯貪汙罪，犯行構成行使偽造公文書罪，變更起訴法條，並考量已繳回犯罪所得1萬9032元，判楊有期徒刑1年，緩刑2年，向國庫支付10萬元。

檢方起訴楊姓專員2013年負責海域、海岸、河口與非通商口岸的查緝走私、走私情報的蒐集、滲透及安全情報等犯罪偵防，掌理諮詢工作執行事項，化名「吳自新」的線民不定期會與他會面，提供犯罪偵查情資。

依規定，查緝員與線民餐敘或贈送禮品後，再辦理諮詢工作經費核銷，但楊因與線民餐敘、餽贈禮品單據不易收集，就以不詳方式取得9張發票後，將發票黏貼在憑證黏存單上，以「聯繫指導費」或「旭昇專案」名義向海巡署請款。

北院審理時，楊承認用假發票核帳，「吳自新」則證稱，楊都帶他到台北用餐，與楊請款發票大多為宜蘭地區不符。

法官認為，海巡署線民費額度，是以每3個月1萬8000元為限，費用是為查緝走私案件，依海岸巡防機關諮詢工作要點規定辦理，諮詢工作經費包含績效獎勵、慰勉、慰助、補償救濟、部署工作5類，目的為有效發掘線索、情報，並促進查緝員與諮詢人員情感交流。

線民作證說與楊餐敘不下10次，且楊在他經濟不佳時，還會拿1、2萬元給他，另還送他整條煙，楊確實支出線民費，只是因便宜行事報帳，不構成貪汙罪，考量犯罪動機不惡劣，且申請的經費都在3000元以下，也將犯罪所得繳回，輕判1年徒刑，緩刑2年。

(中時 )