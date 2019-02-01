中市府：1日下午已匯款7萬多歐元花博權利金給AIPH

2019年02月01日 19:10 中時 盧金足

台中市府花博辦公室表示，1日下午市府已匯款7萬多歐元（約台幣300多萬元）給國際園藝生產者協會（AIPH），由於台灣與歐洲有時差，後續市府會持續與AIPH聯繫。

外傳國際園藝生產者協會（AIPH）近日發函給台中市府，指尚未收到花博權利金，不排除終止授權一事；台中市長盧秀燕說，沒收到AIPH來函要求處理款項，花博權利金是一項有合約、有預算的費用，一毛錢都少不了。

市府花博辦公室表示，與AIPH溝通良好且正向，今日下午趕在春節連假前，匯第一期款項7萬多歐元給AIPH，解決延遲給付問題。

「AIPH單位並未直接寄信給盧市長，但市府仍聯絡對方取得該信函」，花博辦說，信內相關問題已溝通化解疑慮，會繼續進行協商。

盧秀燕表示，副市長令狐榮達與AIPH有良好聯繫，按照合約，第一期款項是在花博開幕後一個月內，即12月4日前需付款，因她是去年12月25日上任，不清楚之前尚未付款問題，但這已不重要，已就款項完成支付作業。

新聞局長吳皇昇強調，雙方化解誤會，按照契約該給的要給，不能多給也不應少給，辦好花博，達成盧秀燕和市民期盼的花博經濟理念。

此外，有民眾抱怨持花博卡無法入園，交通局長葉昭甫表示，前市府推的花博卡，今年元旦起，不再具刷卡入園功能，而是轉為具有悠遊卡功能的市民卡，可供民眾搭乘大眾運輸工具，或進入花博園區消費使用。

(中時 )