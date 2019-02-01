狼谷競技台實況主高衩辣舞 KID、納豆發狂

2019年02月01日 19:17 中時 洪秀瑛

迎豬年。（狼谷競技台提供）

辣妹熱舞。（狼谷競技台提供）

辣妹熱舞。（狼谷競技台提供）

過年節目老是長輩在看？狼谷競技台自開播以來，結合最潮電競與爆笑綜藝，不只年輕族群討論熱烈，連爸媽都看得笑呵呵，為回應廣大網友呼喚，2／4晚間8點將首次開啟YouTube、Twitch雙網路平台與狼谷競技台電視頻道同步直播，不分年齡，一起享受歡樂又刺激的電競綜藝之夜。

狼谷競技台除夕特別節目《FIVE鬪狼谷群星賀新春》，卡司一字排開超壯觀，囊括7大自製節目主持人，綜藝領域有徐乃麟、王仁甫、KID、納豆與阿達帶頭，電競領域則有SoBaD、6tan、小葵、大魚等，來場真正的跨領域王見王遊戲爭霸！兩隊進行5種電競及遊戲機台PK，每鬪獲勝的參賽來賓除了能不斷獲得600元紅包外，最終獲勝隊伍還能贏得關主徐乃麟（乃哥）發的66,666元大紅包。

在第三鬪跳舞遊戲《JustDance2019》，兩隊派出《Game什麼東西》4位正妹主持群尬舞，其中年紀最小、就讀台大中文系的實況主Kittie以超辣舞蹈氣勢輾壓全場，讓閱妹無數的KID和納豆嗨翻露出色樣，連乃哥都凍未條。

原來是Kittie穿著極高衩牛仔緊身裙，跳著當紅韓團舞曲，美腿狂露、電臀全開，讓敵隊的KID和納豆秒變粉絲，不停嘶吼、陷入瘋狂。好笑的是，前一秒乃哥才在旁大罵：「你們有病啊！」後一秒看到Kittie的S型下腰，讓他隨即融化腿軟，口水都快要流下來。

可惜最後因為團隊結算的緣故，Kittie在跳舞遊戲這關還是輸了，正當她因拿不到紅包面露失望時，納豆馬上帥氣衝出來，把之前辛苦贏來的幾個紅包都塞給她，KID見狀也把僅有的紅包斗內出去，被旁人虧：「以為是紅包場喔！」

節目內容除了跳舞遊戲、格鬥遊戲、籃球機與賽車外，最令年輕觀眾期待的莫過於壓軸賽《傳說對決》。《傳說對決》是台灣人氣最高的電競手遊，包括王仁甫、KID、納豆都沉迷其中，這回趁著除夕，特別將規模拉大，安排SoBaD與大魚擔任賽評現場播報，綜藝圈與電競圈巨星混合組隊，宛如明星賽，前所未有的「電競守歲」就在狼谷競技台！

《FIVE鬪狼谷群星賀新春》於除夕當天（2月4日）晚間8點，於狼谷競技台官方YouTube和Twitch網路直播，與中華電信MOD210頻道，聯維、寶福及花東洄瀾、東亞、東台、東播有線電視頻道168台同步播出。卡司包括：徐乃麟、王仁甫、KID、納豆、阿達、御姊愛、曾智希、陳瑀希、蔡允潔、6tan、小葵、SoBaD、安娜李、大魚、MOMO、JOJO、Zoe、Kittie，陪大家迎新年！

(中時 )