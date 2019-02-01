陳其邁3政策紅包拜年 國民年金補繳延後2個月

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行政院副院長陳其邁晚間在臉書發文，跟大家拜早年，陳其邁說，今年政府準備了3個政策紅包，包括「國民年金補繳大限，延期兩個月」、「警、消、海巡醫療，比照軍人優惠」、以及「實（食）物給付，弱勢者過好年」。

對於國民年金補繳大限，延期兩個月，陳其邁說，大家所關心的國民年金補繳十年大限，原先到這個月底，政府已把補繳期限延後到至3月31日。國民年金繳費年資越多，未來領取年金給付金額也會越高，建議民眾可盡快前往繳費；有困難則可先申請辦理分期，65歲開始，才可以領取比較優惠比較多的年金喔！

陳其邁也說，警、消、海巡醫療，比照軍人優惠，是讓現職及退休警、消、海巡人員，比照軍人及榮民，在軍醫院體系及榮總體系就醫，門診與急診免收掛號費，住院的病床優先順序、自費健檢折扣，也都比照軍人。此外，現職與退休警消海巡人員，在全國醫療院所的門診與住院的健保部分擔費用也將全額減免。

對於實（食）物給付方面，陳其邁表示，政院將會結合各部會、縣市政府，一起推動實（食）物給付，透過超商或金控銀行等據點，照顧弱勢族群溫飽。教育部及部分縣市也提供弱勢家庭兒少寒暑假餐食兌換券，弱勢兒少就可到住家附近連鎖超商和連鎖便當店等兌換餐食。

(中時 )

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