大叔、小鮮肉廁所當四腳獸《愛我就搭火車》修復版在台首播

2019年02月01日 19:35 中時 潘鈺楨

在火車上看對眼的兩人，直奔廁所當四腳獸。（GagaOOLala提供）

法國經典同志電影《愛我就搭火車》（ThoseWhoLoveMeCanTaketheTrain）適逢20周年推出全新4K修復版，知名已故出櫃導演生前代表作高畫質再現。

《愛我就搭火車》敘述一位住在巴黎的老畫家在臨終前說：「愛我就搭火車到來送我一程。」於是他的眾多親友中一同踏上返回畫家故鄉參加喪禮的旅程。在過程中，這群人之間的種種對話揭露他們錯綜複雜的關係和問題，包括準備離婚的怨偶、各懷鬼胎的男同志情侶，老畫家留在家鄉的雙胞胎弟弟，還有一名神秘女子，眾人在悲喜交織的回憶中，終於釐清自己的最愛是誰。

曾來台宣傳作品並與女星鍾瑤拍攝台法跨國製作《我想要你記得__》（TerritoryofLove）的法國型男編導文森培瑞茲（VincentPerez）在片中飾演神秘女子薇薇安，首度女裝扮相令人驚艷不已，甚至有觀眾看了片段還沒發現他是男的。培瑞茲在90年代以《大鼻子情聖》（CyranodeBergerac）嶄露頭角，其後以奧斯卡最佳外語片《印度支那》（Indochine）、坎城影展得獎名片《瑪歌皇后》（QueenMargot）等片迅速崛起，進而進軍好萊塢接替意外去世的李國豪主演《龍族戰神》（TheCrow）續集。他參與演出的英語新作《梵谷：在永恆之門》（AtEternity’sGate）亦將在台上映。

《愛‧慕》（Amour）法國老牌影帝尚路易坦帝尼昂（Jean-LouisTrintignant）在片中一人分飾兩角，同時扮演去世的老畫家和老畫家的雙胞胎弟弟，與文森培瑞茲有「老牛吃嫩草」的曖昧調情對手戲，並以同樣精湛的演技與培瑞茲雙雙入圍法國凱薩獎最佳男配角。坦帝尼昂貴為柏林和坎城影展雙冠影帝，得獎作分別為《說謊的人》（TheManWhoLies）和奧斯卡最佳外語片《焦點新聞》（Z），他的其他代表作還包括奧斯卡最佳外語片暨坎城影展金棕櫚獎《男歡女愛》（AManandaWoman）、入圍奧斯卡的《慕德之夜》（MyNightwithMaud）和《紅色情深》（ThreeColors：Red）等片。

片中男同志三角戀精采度也不遑多讓，一對年齡甚有差距的男同志情侶貌合神離，年輕的一方在火車上與另一名更年輕的小鮮肉男同志眉來眼去，甚至情不自禁直奔廁所當四腳獸，後來竟發現小鮮肉已與自己的大叔男友偷情長達一年以上，偷情反被偷情誤，過於震驚憤而下火車改道而行。想偷情卻反被出軌的男同志由性感鬍渣帥哥布魯諾托戴斯基尼（BrunoTodeschini）飾演，他曾以《死亡詩篇》（Sonfrère）問鼎法國凱薩獎和歐洲電影獎影帝，也在另一部取材自法國納粹殘害同志的作品《今生情男了》（ALovetoHide）中有精采演出。

《再見馬文》（ReinventingMarvin）演技派男星夏勒柏林（CharlesBerling）和「前法國第一夫人」卡拉布妮（CarlaBruni）之姊瓦萊麗雅布妮特德斯奇（ValeriaBruni-Tedeschi）飾演一對結褵多年的怨偶，反而在這趟火車奔喪之旅中被迫相處，進而產生重新開始的契機。

於2013年病逝的導演派提斯夏侯（PatriceChéreau）是法國知名導演，1975年就推出第一部作品，影齡長達超過30年，代表作包括《瑪歌皇后》、《愛我就搭火車》、獲得柏林影展金熊獎的唯一英語作品《親密關係》（Intimacy），和獲得柏林影展最佳導演的《死亡詩篇》。他在生前身為公開出櫃男同志，作品甚為關注LGBTQ＋族群，並常解析同志的身分認同。

《愛我就搭火車》20週年全新4K數位修復版將於2月1日（五）在GagaOOLala影音平台上線首播。

(中時 )