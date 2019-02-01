陳子玄自爆做這件事最會「裝」

2019年02月01日 19:33 中時 洪秀瑛

演員群。（粘耿豪攝）

王宇婕（左）與吳婉君。（粘耿豪攝）

陳志強用力叫賣。（粘耿豪攝）

王宇婕被虧是亂賣女王。（粘耿豪攝）

陳志強（左起）、吳婉君、王宇婕、陳子玄、吳東諺。（粘耿豪攝）

三立八點檔《炮仔聲》演員群1日到年貨大街發送紅包，戲裡演「渣男」的陳志強領隊，演他正宮的吳婉君和小三王宇婕同行，陳志強笑自己渣到無極限，原先還擔心會被民眾丟雞蛋，沒想到竟有民眾大叫他名字，他笑說每年都會到迪化街採買，以前認識他的人很少，這次完全改變，覺得喜歡他的觀眾沒有因為渣而不理智，並預告初五(9日)演員將前往埔心牧場舉辦新春見面會。

掃街過程，粉絲滿坑滿谷索取紅包，演員們到商家幫忙叫賣，陳志強將250元的貨品以百元賣出，王宇婕也失控，一大包零食全賣100元，讓老闆忍不住叫：「妳賣錯，我們會虧本啦。」成為名符其實的「亂賣女王」，吳東諺與陳子玄在劇中是失業CP，笑說剛好利用這次叫賣機會學習一下如何創業。

王宇婕今年過年被媽媽放鳥，媽媽跑去大阪過年，她說平時睡眠不足，剛好利用假期補眠；吳婉君很久前預定機票準備出國放鬆，陳志強笑她真敢，還不知道劇組過年放幾天假就買機票。吳東諺之前被「冷藏」，原來得了流感，現在痊癒歸隊，今年是他婚後第一個新年，將與老婆白家綺及家人一起度過。

陳子玄一看就是家事不及格的老婆，她抗議說自己可是會洗窗戶，命好的她完全不需要為了年夜菜而煩惱，因為仍有婆婆一手包辦，在除夕夜她只要在婆婆旁邊幫忙就好，笑說「裝忙」她最會，去年由於老公生意不錯，所以今年他們將包個一個大紅包給爸爸，幫他還些房貸，當然婆婆也不會少。

(中時 )