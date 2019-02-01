密會近50分鐘！ 吳敦義、王金平同稱沒談選總統

2020大選逼近，國民黨內除了黨主席吳敦義（左）、前新北市長朱立倫與前立法院長王金平（右）動向備受關注，吳敦義1日晚間突然到立院拜訪王金平，兩人會談約50分鐘，吳表示，今天見了國民黨前主席吳伯雄和榮譽主席連戰，接著就來見王，感謝之前推動ＥＣＦＡ，王在立院幫忙甚多，但兩人強調沒有提到選總統的事情，也未談到黨內初選。（張鎧乙攝）

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2020大選逼近，國民黨內除了黨主席吳敦義（右）、前新北市長朱立倫與前立法院長王金平（左）動向備受關注，吳敦義1日晚間突然到立院拜訪王金平，兩人會談約50分鐘，雙方並強調沒有提到選總統的事情，也未談到黨內初選，王送吳離開時比出大拇指，吳也熱情回應。（張鎧乙攝）

國民黨主席吳敦義1日傍晚現身立法院，拜會前立法院長王金平，兩人閉門會談近50分鐘。會後面對媒體詢問是否談及2020總統大選、黨內初選辦法？吳敦義笑回「通通，一個字都沒提到這些」；王金平也說，兩人都在說行政、立法的關係，至於總統、初選辦法「都沒有！保證、保證」，但兩人有聊到九月政爭的事情。

吳敦義今日公開行程滿檔，傍晚特別安排時間拜訪王金平，致贈一盒12顆裝綠棗；王金平接下禮盒後則當場分送在場人員，直喊「主席送的，大家來共享」，並現場在新書《橋—走進王金平》上簽名後回贈吳敦義，吳則在一旁大讚「院長的書法很好」，雙方互動氣氛融洽。

雙方閉門會談近50分鐘，吳敦義會後表示，與王金平是多年的好朋友，又同事過，如今過年差幾天而已，來拜訪老朋友，「我是一定要來看他的」，另外也拜訪了國民黨前主席連戰、吳伯雄，「都是我尊敬的長官、好朋友」。

至於兩人聊了什麼？吳敦義笑回「我們都是講事情」，並回憶過去在立法院推動ECFA，王金平都非常配合，「老實講這是國會之寶！」

媒體追問，是否談及2020選總統、黨內初選辦法？吳敦義聽聞直喊「通通，一個字都沒提到這些」；一旁的王金平也說「沒有、沒有，絕對沒有提到」，兩人都在講行政、立法的事情，「真的純粹是這樣」。據了解，這場「吳王會」在兩人見面前一小時才談定，並為配合王金平行程，選在立法院會面。

(中時 )

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