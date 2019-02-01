勞動局證實 華航勞資雙方針對飛安獎金等3議題有齟齬

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機師職業工會華航分會不滿資方態度強硬、任意毀約，停火半年後，1日宣布重啟罷工行動，期間積極為勞資雙方協商的桃園市勞動局證實，華航勞資雙方經過9度協商，不若長榮達成多項共識，針對飛安獎金、勤務實際辛勞度差異加給、及疲勞航班派遣改善等3議題仍有齟齬，仍將於2月21日展開第10度協商，也呼籲雙方理性溝通、尋求共識，勞動局也會持續協助。

機師工會去年7月通過罷工投票後，在桃園市府勞動局積極協調下，8月底工會和國內2大航空華航、長榮達成協議，停火一年，展開協商，但機師工會華航分會近日指華航「寸步不讓」，在會員中84％華航機師表態要工會「硬起來」下，1日下午召開臨時會員代表大會，無異議通過決定要「正式重啟罷工行動」。

桃園市勞動局指出，桃園市機師職業工會已於去年依《勞資爭議處理法》規定，經調解不成立，並取得工會會員過半數投票同意進行罷工，雖然有協議停火，但爭議未解下仍握有罷工權，且現行法令並無明文要求工會於罷工前須事先預告，意即工會隨時可以合法罷工。

勞動局指出，近半年來積極介入協調，機師工會與長榮公司已召開10次協商會議，且多數爭議事項雙方已達成共識，並建立公司內部溝通管道持續協商，暫不需勞動局幫忙召開協商會議。

但相較長榮的順利，華航則是屢屢碰壁，至今已召開9次協商會議，去年12月底最後一次協商時，勞資雙方仍舊對「飛安獎金」、「勤務實際辛勞度差異加給」及「疲勞航班派遣改善」等3項議題意見相左，遲遲無法達成共識。

勞動局指出，下次協商安排在年後、2月21日召開協商會議，呼籲勞資雙方應理性溝通並尋求共識，勞動局也會持續協助，努力使勞方、資方及消費者權益都能獲得保障。

(中時 )

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